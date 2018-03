Sogar Kubas Präsident Raúl Castro reist zum an diesem Freitag beginnenden UN-Nachhaltigkeitsgipfel. Insgesamt werden rund 150 Staats- und Regierungschefs teilnehmen.

Die Nachhaltigkeitsagenda schreibt den Millenniumsplan von 2000 für weitere 15 Jahre fort. Die internationale Gemeinschaft soll sich auf ein Programm mit 17 Hauptzielen und nicht weniger als 169 Unterzielen verpflichten. So sollen in den kommenden 15 Jahren Hunger und Armut überall auf der Welt besiegt werden. Alle Menschen sollen Zugang zu sauberem Wasser bekommen. Eine Benachteiligung von Frauen und Mädchen soll es nicht mehr geben. Das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd soll abgebaut und weltweit Wachstum geschaffen werden – aber in möglichst nachhaltiger Form.

Schöne neue Welt! Man muss nur die Zeitung aufschlagen, um zu erkennen, dass diese Ziele eher idealistisch denn realistisch sind. Mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht – es waren noch nie so viele seit dem Zweiten Weltkrieg. In Ländern wie Nigeria, Irak oder Afghanistan kämpfen Frauen darum, dass ihnen ihre Rechte nicht wieder genommen werden. Und der Urwald am Amazonas wird immer noch aus reiner Profitgier abgeholzt – von nachhaltigem Umgang mit den natürlichen Ressourcen keine Spur.

Andererseits: Selbst Kritiker gestehen den Millenniums-Entwicklungszielen der Zeitspanne 2000 bis 2015 Teilerfolge zu. Sie waren Werbung für die Arbeit der UN-Hilfsorganisationen. Sie konnte laut Unicef die Kindersterblichkeit in den vergangenen 25 Jahren um 53 Prozent gemindert werden. Immerhin. Aber auch das ist kein Grund zum Jubeln. Auch in diesem Jahr sterben jeden Tag 16 000 Kinder im Alter von unter fünf Jahren irgendwo auf dem Globus, die Hälfte von ihnen an Unterernährung.

Auch den Armen auf dieser Welt soll es laut der UN nun etwas besser gehen als vor 15 Jahren. Statistiken deuten tatsächlich darauf hin. Aber ist das wirklich eine Folge des Millenniumsplans? Aus ganz anderen Motiven haben Länder wie Indien, Brasilien und China riesige Entwicklungssprünge gemacht. In Afrika setzen beispielsweise Angola oder Ruanda auf eine planvolle wirtschaftliche Entwicklung. Gewiss, solche Umbrüche haben häufig gravierende Nebenwirkungen – aber oft bringen sie den Menschen auch Jobs; selbst wenn diese schlecht bezahlt sind.

Bei aller Kritik: Die Nachhaltigkeitsagenda schlägt im Vergleich zu den Millenniumszielen zwei neue Wege ein. Zum einen bekommt die Schonung der globalen Ressourcen einen viel größeren Stellenwert, zum anderen werden auch die Industriestaaten in die Pflicht genommen. Beispiel: Bei Anwendung der geplanten Ziele schneidet Deutschlands Landwirtschaft schlecht ab. Ein zu hoher Eintrag von Stickstoff und Phosphor bedrohe Boden und Wasser, heißt es in einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Bundeskanzlerin Angela Merkel räumte in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag ein, dass auch Deutschland Nachholbedarf bei der Schonung der natürlichen Ressourcen habe.

Doch diese enorme inhaltliche Breite der Post-15-Agenda könnte in der Praxis auch ihr Problem werden. Björn Lomborg, der nicht unumstrittene dänische Entwicklungsexperte, hält die Zahl der Zielvorgaben für vollkommen überdimensioniert. Er meint: Wer 169 Prioritäten festlegt, fokussiert sich in Wahrheit auf gar nichts. Rupert Neudeck, der Begründer von Cap Anamur, favorisiert vielmehr regionale Entwicklungspartnerschaften

: Ein EU-Staat könnte beispielsweise ein afrikanisches Land gezielt und umfassend fördern, damit auf diesem Weg Leuchttürme für die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklung entstehen.

Und natürlich stellt sich auch die Frage, wie ernsthaft und glaubwürdig solch ein Mega-Zielkatalog überhaupt ist. Wenn Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in diesen Tagen einen besseren Zugang für afrikanische Produkte auf dem europäischen Markt fordert, dann können daran Zweifel aufkommen. Nichts gegen die Forderung als solche. Die ist richtig. Aber es gibt sie bereits seit Jahrzehnten – ohne dass sich etwas zum Positiven gewendet hätte.

Kein noch so pompöser Gipfel wird diese Welt retten. Nicht einmal die legendäre Rio-Konferenz von 1992 hat das vermocht.

norbert.holst@weser-kurier.de