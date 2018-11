Weiterführend ist auch die Nachfrage an Hortplätzen zu betrachten. Wenn der Bedarf in den bestehenden Räumlichkeiten nicht ausreicht, muss der Neubau von zusätzlichen Einrichtungen erfolgen. Gleichzeitig muss geprüft werden, ob die Einrichtung von Ganztagsangeboten im Grundschulbereich erforderlich und hilfreich ist. An den Bahnhöfen Etelsen und Langwedel ist die bedarfsgerechte Erstellung von zukunftsweisenden Park & Bike-Anlagen notwendig. Die Bushaltestellen sind, soweit es möglich ist, barrierefrei umzubauen.

CDU: Wir müssen sozialer denken. Aus unserer Sicht muss die Versorgung der älteren Generation in unseren Fokus geraten. Hier waren wir bisher nicht gut in unserem perspektivischen Denken und Handeln. Es fehlen Versorgungsmöglichkeiten für die Palliativ-Medizin im gesamten Landkreis. Hier können wir im Flecken Langwedel Vorreiter sein. In diesem Themenfeld werden wir uns für ein Projekt stark machen, das sehr gut auch zu Völkersen passen würde, um dort neue positive Reize zu setzen. Wir sind für die Einrichtung eines Palliativ- bzw. Hospiz-Hauses. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Umsetzung. Das wird unser Hauptthema im nächsten Jahr sein. Finanzen, Gewerbe, Jugend, Infrastruktur und Schule sind unsere weiteren Themen.

FDP: Die dringlichsten Probleme liegen in der teilweise vernachlässigten Infrastruktur, die zum Teil (siehe Oberschule Langwedel) mit hohen Investitionen wiederhergestellt werden muss. Hier ist zukünftig ein nachhaltigerer Weg erforderlich. Daneben ist der Erhalt und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, möglicherweise auch durch Förderung alternativer Projekte wie Bürgerbusse o.ä. zu entwickeln. Im Flecken gibt es auch noch etliche Bushaltestellen in erbarmungswürdigem Zustand. In einzelnen Ortschaften steht der Erhalt der Grundschulen zur Debatte. Wir Freien Demokraten streben den Erhalt auch kleinerer Grundschulstandorte im Rahmen von Schulverbünden an.

Piraten: Das Fracking sehen wir im Moment als Hauptproblem, da nicht abzusehen ist, inwieweit es unsere Gesundheit und Umwelt beeinflussen wird und welche Kosten auf uns zukommen.

WGL: Aufgrund der deutlich gestiegenen Baulandnachfrage wird der Flecken kurz- und mittelfristig neue Baumöglichkeiten schaffen müssen. Darüber hinaus muss möglichst schnell an Lösungen gearbeitet werden, wie der zunehmende Bau völlig überdimensionierter Mehrfamilienhäuser, die dem Charakter der sonstigen Bauweise im Flecken in keiner Weise entsprechen, unterbunden werden kann. Des Weiteren ist der sich abzeichnenden Tendenz zunehmender Leerstände bei gewerblichen Objekten entgegenzuwirken. Schließlich muss auf die stetig steigende Nachfrage nach Kita-Plätzen durch die Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten und durch die Einstellung des erforderlichen Personals reagiert werden.