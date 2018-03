Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wasserklänge am Universum

Riri

Horn-Lehe. Der Musiker Thomas Schacht aus dem Viertel lässt seine Zuhörerer heute, 2. August, um 13 und 15 Uhr im Erlebnispark des Universum Science Centers an der Wiener Straße "Rhythmischen Wasserklängen" lauschen: Wie klingen afrikanische Trommeln aus Kürbis, wenn sie ins Wasser getaucht oder mit Wasser gefüllt werden? Die Besucher können die Instrumente selbst ausprobieren und so auf spielerische Weise an die physikalischen Hintergründe erfahren. Die 30-minütige Show ist Teil des Sommerferienprogramms "Wasserfestspiele", das noch bis zum 2. September mit Mitmachaktionen, Werkstätten und Shows zum Forschen einlädt. Die Veranstaltungen sind im Universum-Eintrittpreis enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen auf www.universum-bremen.de.