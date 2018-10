Das Weihnachtsfest in der Etelser Kirche beginnt mit dem Heiligabend, an dem verschiedene Gottesdienste abgehalten werden. Um 15 Uhr und 16 Uhr finden zwei Weihnachtsgottesdienste mit Krippenspiel statt. Beide Gottesdienste werden gestaltet von Diakon Andreas Bergmann und den Krippenspielkindern unter Anleitung von Inga Köppen und Daniela Knura. Um 17.30 Uhr beginnt die Christvesper mit dem weihnachtlichen Chorprojekt unter dem Motto „Menschen singen für Menschen“. Im Mittelpunkt steht die Predigt von Pastor Martin Beckmann mit der Weihnachtsbotschaft 2013. Um 23 Uhr veranstaltet die Kirchengemeinde eine Christmette.

Weiter geht es am ersten Feiertag, 25. Dezember, um 10 Uhr mit einem Weihnachtsgottesdienst mit Konfirmandentaufen. Aber auch die Nachbarkirchen in der Region laden zeitgleich zu weiteren Festgottesdiensten ein. Am zweiten Feiertag, 26. Dezember, findet in diesem Jahr um 10 Uhr in der Etelser Kirche ein zentraler Gottesdienst für die ganze Region statt. Die Predigt hält Pastor Martin Beckmann.