Weißes Fahrzeug wird gesucht

Mes

Lemwerder. Gleich um ganze vier Zentimeter ist die Hauswand des Aldi-Marktes am Hansering 3 verschoben worden. Wie die Polizei mitteilt, muss am Wochenende oder am Montag nach Feierabend ein Unbekannter mit Karacho gegen die Hauswand gefahren sein. Die Spurensicherung ergab, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handelte. Die Polizei vermutet anhand der Spuren, dass jemand viel zu schnell Kurven fahren übte, gegen die Hauswand krachte und diese stark beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro. Hinweise werden unter 0421/67498 erbeten.