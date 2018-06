Rente

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Weiter harsche Kritik an von der Leyen aus eigenen Reihen

Stuttgart (dpa) - Weiter Gegenwind aus den eigenen Reihen: Wegen ihres Vorschlags einer Zuschussrente für Geringverdiener steht Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen in der eigenen Partei weiter in der Kritik. Die Zuschussrente finde er nicht gut und halte sie für derzeit nicht tolerabel, erneuerte CDU-Fraktionsvize Michael Fuchs seine Ablehnung in den «Stuttgarter Nachrichten». Der Haushalt dürfe nicht weiter belastet werden. Von der Leyen will, dass jeder einen Zuschuss erhält, der jahrzehntelang in die Rentenkasse eingezahlt hat, wegen geringen Lohns aber eine kleine Rente erhält.