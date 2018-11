Verschiedene Kindertagesstätten und -krippen zeichnen sich durch unterschiedliche Schwerpunkte aus. Beim Tag der offenen Tür in den Kindertagesstätten und -krippen des Familienbündnisses können sich Eltern am Montag oder Dienstag, 6. und 7. Januar, von 16 bis 18 Uhr in den verschiedenen Einrichtungen über die pädagogischen Inhalte informieren und sich die Räume anschauen. Am Dienstag sind die Kindertagesstätte Marcusallee, Marcusallee 39, und die Kindertagesstätte Laubfrösche in der Riekestraße 2 in Horn für die Eltern geöffnet. Auch die Leher Kinderkrippe Grashüpfer, Brucknerstraße 15 und die Fleetküken, Daniel-Jacobs-Alle 1, in Borgfeld öffnen am Dienstag. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.familien-buendnis.de.