Die Welthandelsorganisation (WTO) rechnet in diesem und im kom menden Jahr mit einem deutlich geringeren Wachstum des globalen Handels als

zunächst erwartet. 2013 werde der weltweite Austausch von Waren und Dienstleistungen den Schätzungen zufolge um 2,5 Prozent zulegen, wie aus einer gestern in Genf vorgestellten WTO-Prognose hervorgeht. Ursprünglich hatte sie eine Steigerung um 3,3 Prozent angenommen. Für 2014 prognostiziert die Organisation nun ein Plus von 4,5 Prozent – einen halben

Prozentpunkt weniger als in der letzten Schätzung.

Ein Grund für den korrigierten Ausblick sei die nur schleppende Nachfrage in Europa und den Entwicklungsländern, hieß es. In den bevorstehenden Quartalen werde die Wachstumsrate des Welthandels daher unter dem Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre von 5,4 Prozent bleiben – auch wegen der angespannten Lage in vielen EU-Staaten. In den aufstrebenden Schwellenländern ist das Bild aus Sicht der WTO gemischt: Während sie Chinas Industrie zutraut, wieder an Fahrt zu gewinnen, schrumpfe die indische Wirtschaft noch immer stark.