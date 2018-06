Methan gilt als Hinweis auf mögliche biologische Aktivitäten, das heißt auf Leben. Auch auf dem Mars lässt sich das Gas nachweisen, allerdings in viel kleineren Mengen als bislang angenommen. Dies zeigen Daten, die der Forschungsroboter „Curiosity“ gesammelt hat. Forscher der US-Raumfahrtbehörde NASA berichten von den neuen Erkenntnissen im Fachmagazin „Science“.

Zuvor waren einige Wissenschaftler davon ausgegangen, dass es auf dem Mars regelrechte Methanwolken gibt. Dabei stützten sie sich auf Beobachtungen, die von der Erde aus oder von Satelliten gemacht worden waren. Der Forschungsroboter „Curiosity“ hat über einen längeren Zeitraum hinweg mit einem speziellen Messgerät nach dem Gas gesucht.

Aus den Daten geht hervor, dass in der Atmosphäre des Roten Planeten sechsmal weniger Methan vorkommt als bislang angenommen. Das Gas kann ein Hinweis auf biologische Aktivität sein, sei es in der Gegenwart oder in früheren Zeiten. Die NASA-Wissenschaftler halten es nach der Auswertung der neuen Daten für unwahrscheinlich, dass es auf dem Mars Mikroorganismen gibt, die Methan erzeugen.

„Curiosity“ war vor rund einem Jahr auf dem Roten Planeten gelandet, um nach Spuren von Leben zu suchen. Derzeit befindet sich der Roboter auf dem Weg zum Berg Sharp am Rand des Gale-Kraters, wo er weitere Analysen durchführen soll. Der Mars hat eine dünne Atmosphäre, die zu etwa 96 Prozent aus Kohlendioxid besteht. Zum Vergleich: Der Anteil des Kohlendioxids an der Erdatmosphäre liegt bei etwa 0,04 Prozent. Wegen der dünnen Atmosphäre kann nur wenig Sonnenenergie gespeichert werden. Dies macht sich in großen Temperaturunterschieden an der Oberfläche und einer mittleren Temperatur von etwa minus 55 Grad Celsius bemerkbar.