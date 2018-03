Danach sank die sogenannte Häufigkeitszahl, die Delikte pro 100 000 Einwohner erfasst, im vergangenen Jahr auf 7090. 2015 waren es noch 7263 Delikte. Allerdings stieg mit der Gesamtzahl der Flüchtlinge auch die Zahl der Tatverdächtigen unter ihnen, nämlich von 13 084 auf 18 655. Die ihnen zur Last gelegten Straftaten waren in der großen Mehrheit Diebstähle und Schwarzfahrten.

Insgesamt sank die Zahl der Delikte in Niedersachsen um 1,14 Prozent auf 561 963. Während die Zahl der Körperverletzungen um 7,71 Prozent anstieg, gingen die Wohnungseinbrüche leicht um 170 auf 16 405 zurück. Der Negativtrend sei gestoppt, erklärte Pistorius. Gleichzeitig appellierte der Innenminister an Eigentümer und Mieter, mehr für ihre Eigensicherung zu tun. Oft würden schon einfache technische Maßnahmen an Türen und Fenstern genügen, um Einbrecher abzuschrecken oder zum Aufgeben zu bewegen. Die Opposition aus CDU und FDP warf dem Minister dagegen „Dampfplauderei“ vor. Nötig seien vielmehr spezielle Ermittlungsgruppen, wie etwa die „Soko Castle“ in Hamburg, um Einbrüche effektiver aufklären zu können.