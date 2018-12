30 Uhr im Activo an der Roland-Klinik, Niedersachsendamm 65a, beantwortet werden sollen. Der Einsatz eines künstlichen Kniegelenks zählt zu den häufigsten Operationen in Deutschland. Der Hauptgrund dafür ist der altersbedingte Gelenkverschleiß, der in fortgeschrittenem Stadium zunehmend starke Schmerzen bei Bewegung verursacht. Professor Ralf Skripitz, Chefarzt im Zentrum für Endoprothetik der Bremer Klinik, informiert über die einzelnen Therapieverfahren zum Gelenkerhalt und -ersatz. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 04 21 / 877 83 30 am Dienstag, 14. Februar, ab 9 Uhr wird gebeten. Der Eintritt ist frei.