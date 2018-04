Achim

Wertvolle Tipps am Sportboothafen

Annemarie Aydin

Die „Gelbe Welle“ heißt ein Informationssystem für Wassersportler, dem Touristen an mehr als 20 Anlegern und in dreizehn Städten und Gemeinden entlang der Weser folgen können. Neu ist eine Tafel für Kanuten und Sportbootfahrer, die als Ergänzung – wie am Sportboothafen in Achim-Uesen – Wissenswertes zu Anlegern, Schleusen, Jetski- und Wasserskistrecken sowie Ansprechpartnern zeigt.