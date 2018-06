Bislang sind die Arbeiten nicht entscheidend vorangekommen, die Spundwand in Höhe der Fassmer-Werft ragt noch ein gutes Stück aus dem Boden heraus. (Barbara Wenke)

Motzen·Ganspe. In der Deichsiedlung herrscht vorerst wieder Ruhe. Die schweren Baumaschinen zum Einrütteln und Einrammen einer Spundwand in Höhe der Fassmer-Werft stehen für zwei Wochen still. Bisher scheiterten alle Versuche, die auf einem Abschnitt von 28 Metern seit dem vergangenen Jahr weit aus der Erde ragenden Spundbohlen zu versenken, an einer widerspenstigen Steinschicht in gut sieben Metern Tiefe. Ab dem 15. Juli wollen die Fachleute des Elsflether Tiefbauunternehmens Tiesler einen neuen Versuch starten.

16 bis 17 Meter sind die Spundbohlen lang. Sie einfach oben abzuschneiden, ist laut Deichbandvorsteher Cord Hartjen keine Lösung. Bei einzelnen Spundbohlen sei das zwar möglich und auch schon praktiziert worden. Da sie durch ineinander greifende sogenannte Schlösser mit den Nachbarbohlen verbunden sind, sei das kein Problem. Würden die Bohlen jedoch auf einem Abschnitt von 28 Metern gekürzt, statt weiter in den Boden gerammt, geriete die Statik in Gefahr und die fertige Spundwand könnte später dem Druck einer Sturmflut womöglich nicht standhalten.

Eine übliche Alternative für solche Fälle wäre es, die Schlagkraft zu verstärken, um die Steinschicht zu durchbrechen, sagt Hartjen. Am Gansper Deich sei das jedoch nicht möglich, da die Erschütterungen zu stark wären. Die Rücksicht auf die Anwohner, die schon jetzt über wackelnde Bilderrahmen und Kleiderschränke berichten, ist dabei nur ein Aspekt. Es geht auch und vor allem um die Produktionsabläufe in der Kunststoffteilefertigung bei Fassmer gleich nebenan.

Dort laufen CNC-gesteuerte Roboter-Klebeanlagen, die Hochdächer für Campingbusse und Transporter von Volkswagen herstellen. VW ist nach Firmenangaben einer der wichtigsten Fassmer-Kunden. Bei zu starken Vibrationen würden diese sehr empfindlichen Anlagen Ausschuss produzieren oder ganz ausfallen. Die Produktion gezielt für die Arbeiten an der Spundwand zu unterbrechen, sei auch nicht drin. Weil die Autodächer im Dreischichtbetrieb bedarfsgerecht produziert und geliefert werden, müsste VW bei mangelnder Versorgung die Bänder stoppen und der finanzielle Schaden wäre immens.

Während der Arbeiten an der Spundwand wird deshalb ständig gemessen. Wurden Vibrationen und Erschütterungen zu stark, signalisierte eine weithin sichtbare Warnlampe Alarmstufe Rot. Das Rütteln und Rammen musste gedrosselt oder unterbrochen werden. Könnten die Arbeiten dagegen ungestört durchgeführt werden, meint ein Fassmer-Mitarbeiter, wären die Spundbohlen wahrscheinlich innerhalb von vier Tagen versenkt.

Kostspielige Alternative

Die Chance dazu bieten die VW-Werksferien ab dem 15. Juli. In dieser Zeit legen auch die Roboter bei Fassmer eine Pause ein. Der Tiesler-Bautrupp ist dann aus dem Urlaub zurück und beginnt erneut mit dem Rütteln und Nachschlagen, um die Spundbohlen durch die Steinschicht zu treiben. Im Erfolgsfall wären die ersten gut 150 von insgesamt 300 Metern Spundwand geschafft – zumindest fast. Dann fehlt nur noch der Betonabschluss oben auf der Spundwand. Damit, berichtet Tiesler-Mitarbeiterin Christiane Ratjen, werde eine andere Kolonne in dieser Woche beginnen. Komplett ruhen wird die Baustelle in der ersten Juli-Hälfte also nicht.

Für den Fall, dass die Spundbohlen auch beim nächsten Versuch nicht durch "Rütteln und Nachschlagen" durch die Steinschicht getrieben werden können, gibt es laut Cord Hartjen noch die Möglichkeit, die Bodenschicht unterhalb der Spundwandtrasse auszutauschen. Dafür müssten die Steine zunächst entfernt werden. Die damit verbundenen Kosten mag er sich lieber nicht vorstellen, denn der dazu erforderliche mächtige Bohrer müsste ausgeliehen und von weit her geholt werden.