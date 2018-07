Am Mittwoch, 22. Februar, informiert Claudia Müller, leitende Oberärztin der Klinik für Naturheilverfahren am Krankenhaus St. Joseph-Stift, über Therapiekonzepte aus dem Bereich der klassischen Naturheilkunde in Kombination mit der Schulmedizin. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Schulungszentrum des Krankenhauses, Schwachhauser Heerstraße 54. Eine Anmeldung unter Telefon 04 21 / 347 19 36 oder per Mail an mam@sjs-bremen.de ist erforderlich.