Ruderlager stärkt Gemeinschaft der neuen Fünftklässler des GamMa – in diesem Jahr mit neuem Team

Wie immer – und doch ganz anders

FR

Achim. Zum ersten Mal ohne den Spiritus Rector, dafür mit perfektem Wetter bei 30 Grad Celsius und tollen Schülern: Wie in jedem Jahr stand für die Fünftklässler des Gymnasiums am Markt (GamMa) kurz nach der Einschulung das Ruderlager auf dem Programm. Bislang wurde diese Sport- und Kennenlernphase in erster Linie von Ralph Gronki durchgeführt.