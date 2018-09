Noch viel früher hatte alles mit dem Theaterspielen an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum angefangen. Aber irgendwann war diese Zeit vorbei, doch an einem Grillabend beschlossen einige Mitglieder, dass sie wieder aufleben müsse – mit solch einer guten Entwicklung hatte jedoch niemand gerechnet. Seit der Gründung im Juli 2011 hat das Spielraum-Theater nicht nur viele Fans gefunden, sondern kann auf viele ausverkaufte Vorstellungen zurück­blicken.

Die Theater AG an der KGS Brinkum wurde damals von Wilhelm Eugen Mayr, genannt Beppo, geleitet. Bei ihm wurden die ersten wichtigen Grundsteine gelegt, wie Spielraum-Gründungsmitglied Peter Koschade berichtet: „Dann sollten Beppo Mayr Stunden gestrichen werden und somit lag die Theater AG erstmal auf Eis. Ich habe mich dann aber bereit erklärt, als Honorarkraft die AG weiterzuführen, da wir uns einig waren, dass diese AG fortgeführt werden muss.“ Und er ergänzt: „Dort habe ich dann viele der Schauspieler kennengelernt und bis heute sind daraus einige tolle Freundschaften erwachsen.“

Doch nach der Schule war bei einigen AG-Teilnehmer der Drang, auf der Bühne zu spielen und das Publikum zu begeistern, noch immer sehr groß. Das Ergebnis: die Idee an besagtem Grillabend, einen eigenen Verein zu gründen und die kulturelle Landschaft mit einer Theatergruppe zu bereichern. Zuerst hätten sie über die Idee gelächelt, doch dann folgten weitere Treffen und die Pläne seien immer konkreter geworden, wie Koschade berichtet. „Als wir beschlossen hatten, dass wir wieder auf die Bühne wollten, haben wir den Verein Spielraum in über einem Jahr aufgebaut.“ Dabei habe ihnen der Theaterpädagoge Andreas Busch geholfen, der ihnen mit seiner Erfahrung und dem Wissen auch bei vielen Formalitäten unter die Arme greifen konnte.

Die erste Premiere sollte dann „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt werden – doch alles kam anders und aufgrund einiger Widrigkeiten wurde es dann „Es war die Lerche“ von Ephraim Kishon. Gerding erinnert sich noch daran, wie viele Besucher da waren: „Wir hatten lange geprobt und dann war es endlich soweit. Die erste Aufführung stand an und es war gleich volles Haus – ein unglaubliches Gefühl.“ Einige Zeit später klappte es dann auch mit den Physikern und aufgrund des großen Erfolges gab es sogar noch einige zusätzliche Termine, die komplett ausverkauft waren. Bis heute sind es neun weitere Stücke geworden, die aus den Bereichen Komik und Drama stammen: „Es ist so eine ungeschrieben Regel bei uns, dass sich die beiden Genres immer die Waage halten“, erzählt Gerding. Die Stücke werden in den Vereinsräumen an der Hauptstraße in Seckenhausen, in denen sich früher ein Supermarkt befand. Durch einen Kontakt zum Vermieter bekamen die Schauspieler die Chance, dort mit dem Theater einzuziehen.

Einige der Stücke werden auch von der Juniors-Gruppe des Theaters gespielt, die von der Theaterpädagogin Jessica De Vries geleitet wird. Imran Rose ist seit dem ersten Stück der Gruppe „Currywurst mit Pommes“ dabei. „Ich war auch bei Beppo in der Theater AG und hatte dabei sehr viel Spaß. Als ich dann vom Spielraum-Theater erfahren habe, dachte ich mir, dass zweimal die Woche Theaterspielen noch mehr Spaß macht“, berichtet Rose. Koschade wirft ein: „Imran hat eine besondere Eigenschaft, denn er kommt immer erst auf der Bühne so richtig aus sich heraus und ruft dann die beste Leistung ab.“

Es gibt insgesamt 35 aktive Mitglieder und alle sind Laienschauspieler. Allerdings betont Koschade, dass man die Erfahrung durch all die Stücke und Proben nicht unterschätzen darf. Aus der Theatergruppe ist eine eingeschworene Gemeinschaft geworden, die demokratisch über die Stückauswahl entscheidet. Rena Hambsch-Müller ist etwas später dazugekommen und spielte zwischenzeitlich bei den Juniors und der Erwachsenengruppe: „Ich wurde gefragt, ob ich als Souffleuse bei einem Stück mitwirken möchte und daraus hat sich dann immer mehr entwickelt.“

Gesa Rüger ist ebenfalls schon lange dabei. „Oft konnte ich mich nach der Arbeit nicht aufraffen, aber nachdem ich dann erstmal da war, hatte ich den harten Tag nach zehn Minuten vergessen“, sagt sie und Gerding ergänzt: „Während ich Theater spiele, bin ich in einer ganz anderen Welt.“ Dennis Block stieß etwas später dazu und kümmerte sich zunächst um die Licht- und Tontechnik. Auch auf der Bühne stand er schon und vor Kurzem hat er das Amt des ersten Vorsitzenden von Koschade übernommen. „Ich habe mich immer weiterentwickelt, war währenddessen schon beratend tätig und habe Feedback gegeben“, sagt Block.

In Zukunft will das Theater auch das Publikum über die Grenzen von Stuhr hinaus erreichen. Das neue Stück „Blutsbrüder“ wird deshalb nicht nur in Seckenhausen, sondern auch auf Bühnen in Bremen, Delmenhorst und Syke zu sehen sein. Mehr Infos unter www.spielraum-stuhr.net.

„Die erste Aufführung war gleich ein volles Haus – ein unglaubliches Gefühl.“ Stefan Gerding