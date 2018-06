a. im Rahmen der Neu- und Nachnutzung von Bestandsgebäuden).

CDU: Auf LED beleuchteter, mit WLAN-Hotspots versorgter, verkehrsberuhigter Braunschweiger Straße haben die Menschen nach einem Besuch im plattdeutschen Theater die Möglichkeit, an der Bar des Thedinghauser Hotels den Abend zu genießen. Ein attraktiver Wochenmarkt lockt mit Angeboten aus der Region. Alle, auch die Radtouristen, nutzen die vielfältigen Angebote rund um den Erbhof. Die hausärztliche Versorgung ist durch ein Ärztehaus gewährleistet. Dort kooperieren die niedergelassenen Ärzte miteinander und begeistern junge Ärzte für das Leben auf dem Land. Auf dem 54. Thänhuser Markt reisen die Gäste mit der Straßenbahn aus dem Umland an. Sie bestaunen die vielfältige Auswahl an E-Mobilen auf dem Rathausplatz und es gibt immer noch die heiß begehrte Erbsensuppe.

FDP: Es ist eine attraktive Ortsumgehung fertig. Der Ortskern hat eine intelligente

Fußgängerzone, die auch Geschäftsinhaber fein finden. Es siedeln sich neue Läden

an. Die meisten Zonen im Ortskern dürfen von E-Autos mit Schritttempo befahren

werden. Es gibt vor allen Geschäften Ladesäulen und eine zentrale Hoch-

/Tiefgarage, die auch mit einer Einkaufstüte erreichbar ist. Und es gibt auch noch einen Bürgermeister, der sich um solche Dinge kümmert und nicht nur rote Kreuze aufstellt.

Linke: Gebäude, welche schon lange zum Ortskern gehören, stehen unter Denkmalschutz (z.B. altes Kastendiek-Gebäude) und wahren somit das Gesicht Thedinghausens. Außerdem wird die Folgegeneration immer noch zu den regionalen Geschäften gehen, zu denen wir momentan gehen, Geschäfte aus der Region werden gefördert von großen Ketten und können sich somit langfristig in der Gemeinde halten.

Heinz von Hollen: Thedinghausen hat ein Problem, das auch viele andere Orte haben. Der Einzelhandel stirbt aus, weil die Verbraucher die großen Zentren anfahren und immer weniger vor Ort einkaufen. Schließt ein Geschäft, ist der Jammer groß. Immer wieder versuchen einzelne Kaufleute einen Neuanfang. Ich wünsche ihnen Erfolg bei ihren Vorhaben. In meiner Position als Vorstand der RWG Niedersachsen-Mitte konnte ich die Eröffnung eines Raiffeisenmarktes in Thedinghausen erreichen. Ich hoffe, dass es hier weiterhin vielfältige Einkaufsmöglichkeiten gibt. Eine gute Gastronomie gehört ebenso dazu. Wie der Ortskern im Jahr 2030 aussieht, hängt letztlich von „unser aller“ (Einkaufs-)Verhalten ab.

UBL: Wünschenswert ist eine Beseitigung der Leerstände mit einem lebendigen verkehrsberuhigtem Ortskern mit allen für das tägliche Leben erforderlichen Angeboten wie z.B für den Einkauf, die ärztliche Versorgung, Lokale und Restaurants.

Grüne Liste: Im Jahr 2030 bietet sich den Menschen in der Samtgemeinde Thedinghausen ein buntes Bild: Die Kinder einiger der vor 15 Jahren zugewanderten Flüchtlinge sind hier sesshaft geworden und haben kleine Geschäfte, Restaurants und Handwerksbetriebe eröffnet. Auf dem Rathausplatz finden regelmäßig kleine Mittagskonzerte statt, die durch die leise vorbeisummende Elektroautos und E-Bikes kaum gestört werden. Zwischen dem neuen Thedinghäuser Bahnhof, an dem die selbstfahrenden Kabinen der BTE im 15-Minutentakt aus Bremen eintreffen, und dem Erbhof flanieren Einheimische und Touristen. Abends sorgen das Plattdeutsche Kulturzentrum an der Braunschweiger Straße, die Erbhofbühne und das Bürgerkino im Haus auf der Wurth dafür, dass die Bürgersteige in Thedinghausen nicht mehr hochgeklappt werden müssen.