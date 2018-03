21 Punkte von Dirk Nowitzki konnten die Niederlage der Dallas Mavericks nicht verhindern. Foto: Larry W. Smith (dpa)

Nowitzki war mit 21 Punkten zwar bester Werfer der Gäste, bei den Suns kamen in Eric Bledsoe (25) und dem früheren Dallas-Profi Gerald Green (22) aber allein zwei Spieler auf mehr Zähler.

«Ich denke, in der Offensive sind wir auf dem richtigen Weg», sagte Nowitzki, bemängelte jedoch die Defensive und Reboundarbeit. Tags zuvor hatte er mit den Mavs vor heimischer Kulisse gegen die Toronto Raptors mit 108:109 nach Verlängerung verloren.

Insgesamt verbucht der Meister von 2011 zwölf Saisonniederlagen bei 15 Siegen. Die Phoenix Suns durften sich indes über den zweiten Sieg nacheinander freuen. Sie haben nun insgesamt 16. Saisonerfolge bei 10 Niederlagen vorzuweisen. Gegen die Mavericks erwiesen sich die Suns vor allem als Drei-Punkte-Spezialisten: Sie verwandelten 15 ihrer 30 Versuche, mehr als 123 Punkte haben die Texaner in dieser Saison noch nicht kassiert.

Auch für Chris Kaman war mit den Los Angeles Lakers am Samstag nichts zu holen. Nach zuvor zwei Siegen unterlagen die Lakers in Oakland den Golden State Warriors ebenfalls klar mit 83:102. Kaman gelangen in 28 Minuten Spielzeit zehn Punkte, er holte aber starke 17 Rebounds.

Bei den Gästen fehlte vor allem Superstar Kobe Bryant, der nach einer Fraktur des seitlichen Schienbeinkopfes im linken Knie sechs Wochen pausieren muss. Bryant war erst Anfang Dezember nach achtmonatiger Pause wegen eines Achillessehnenrisses zurückgekehrt. Nach sechs Partien war sein Comeback schon wieder beendet. Zudem konnte auch Spaniens Superstar Pau Gasol wegen eines Infekts gegen die Warriors nicht spielen.

Die Lakers kassierten bereits die 14. Saisonniederlage bei 13 Siegen. In der Western Conference liegen sie im Gegensatz zu den siebtplatzierten Mavericks als Zehnter außerhalb der Playoff-Plätze.