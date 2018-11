Der insolvente Windpark-Projektentwickler Windreich hat sich mit dem belgischen Baukonzern DEME zusammengetan. Windreich und die DEME Concessions Wind N.V. gründen ein Gemeinschaftsunternehmen namens Merkur Offshore, um den für die Sanierung wichtigen Offshore-Windpark MEG I weiterzuentwickeln, zu bauen und zu betreiben, wie der Windreich-Insolvenzverwalter am Montag mitteilte. Die Insolvenzverwaltung setzte bisher auf den Verkauf des geplanten Parks MEG I, um die insolvente Firma wieder in die Spur zu bringen – doch bislang ohne Erfolg. Jetzt soll Windreich den Bau mithilfe des Joint Ventures selbst in die Hand nehmen. Der Bau des 400-Megawatt-Projekts soll im ersten Halbjahr 2016 beginnen. Es soll eines der größten Windpark-Projekte in der deutschen Nordsee werden.