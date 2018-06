Blick in die Fertigungshalle von Mitec Jebsen Automotive Systems Dalian. Dalian und Bremen sind Städtepartner. Die Region sucht die Zusammenarbeit mit deutschen Firmen. (Martin Schutt und Petra Sigge, picture alliance / dpa)

Herr Kreutzberger, Bremen und Dalian sind seit 1985 Partnerstädte. Wie wichtig ist so eine Beziehung, wenn ein Unternehmen Geschäfte in einem Land wie China machen möchte?

Peter Kreutzberger: Diese Partnerschaften haben den Vorteil, dass man sich regelmäßig mit dem ausländischen Partner beschäftigt und Beziehungen aufbaut. Dadurch werden Strukturen geschaffen, die sich regelmäßig mit Dalian aber auch allgemein mit dem chinesischen Markt befassen. Und diese Strukturen gibt es in anderen Kommunen nicht. Wenn sich Unternehmen aus einer Region ohne Partnerstadt für China interessieren, fehlt dort eine Ansprechperson, die sich gut mit dem Markt auskennt. Bremen hat dieses Problem nicht.

Sieht das der chinesische Teil der Städtepartnerschaft auch so?

Chinesen haben oft ein anderes Verständnis von dieser Art der Beziehung. Da heißt es: „Bringt uns Investoren, bringt uns Handelsleute. Die müssen sich bei uns niederlassen, weil ihr unsere Partner seid.“ Darauf sollte man sich natürlich nicht einlassen.

Sehen Sie noch Möglichkeiten, die Partnerschaft auszubauen?

Bremen und Dalian machen das eigentlich schon sehr gut. Die Partnerschaft ist mit Leben gefüllt. Das kann man längst nicht von allen Beziehungen zwischen Deutschland und China sagen. Da sind Städte vielleicht durch Besuche von Politikern oder andere Zufälle zusammengekommen. Bei Bremen und Dalian ist das anders.

Beide Städte sind wichtige Hafenstädte. Was können sie voneinander lernen?

Das ist schwierig zu sagen. Dalian ist der größte Hafen Nordchinas und ein viel größerer Transportknotenpunkt als Bremerhaven. Man kann sich gegenseitig austauschen, aber ich würde das nicht nur auf den Hafen beschränken. Die Region um Dalian sucht die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen, um gemeinsam eine kreative und innovative Wirtschaft zu entwickeln. Da sind die Häfen nur ein Anknüpfungspunkt.

Warum ist Dalian ein besserer Standort als etwa Peking oder Schanghai?

Dalian ist auch der nördlichste Hafen des Landes, der im Winter eisfrei ist. Deswegen hat er historisch gesehen eine große Bedeutung; weniger für die Chinesen als für Kolonialmächte. Russland hat sich dort breitgemacht, später die Japaner. Noch heute ist Dalian ein wichtiges Handelszentrum – auch in Richtung Russland. Von dort kommt schließlich auch viel Öl und Gas und China ist ein Land mit hohem Energiebedarf. Es ist ein regionaler, aber sehr großer Umschlagplatz. Durch diese Partnerschaft sind Informationen und Organisationsstrukturen in Bremen vorhanden. Bei der Standortwahl sollten Unternehmen aber nicht nur auf die Beziehung zur Heimatstadt achten, sondern sich fragen: „Wo sind meine Kunden? Wo sitzen meine Zulieferer?“

Die chinesische Wirtschaft hat Anfang des Jahres stark geschwächelt, das aktuelle Wachstum scheint durch Konjunkturprogramme erkauft zu sein. Ist China überhaupt noch attraktiv für deutsche Unternehmen?

China hat sich gewandelt und ist kein Billiglohnland. Die meisten deutschen Unternehmen sind aber sowieso wegen des großen Marktes gekommen. Der ist und bleibt attraktiv – für die gesamte Weltwirtschaft. In vielen Marktsegmenten ist China der größte, wenn nicht sogar der einzige Wachstumsmotor. Wer etwa in der Automobilindustrie den weltweiten Wettbewerb überstehen will, dem bleibt nichts anders übrig, als in China zu investieren.

An China führt also kein Weg vorbei?

Nein. Wobei man aufpassen muss: China ist kein einfacher Markt, den Zugang muss man sich erst erarbeiten. Momentan ist Industrie 4.0 für China sehr interessant. Das heißt aber nicht, dass jede ausländische Firma, die das anbietet, auch sofort eine gute Marktposition bekommt. China ist kein Markt, in dem man von heute auf morgen zu Reichtum kommt. Die Chinesen wissen sehr gut, wie man mit der Marktwirtschaft umgeht.

Sie sind seit 2005 in China. Wie hat sich das Klima für deutsche Investoren seitdem verändert?

Die Bedingungen sind härter geworden. Chinesische Firmen sind längst nicht mehr nur Partner, sondern Konkurrenten. Das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Gleichzeitig ist aber auch die Empfangskultur härter geworden. Die Visaregelungen wurden verschärft und machen ausländische Investoren das Leben schwer. Sie können beispielsweise keine deutschen Praktikanten mehr einstellen. Das war vor zwei Jahren noch gang und gäbe. Viele europäische Firmen sind dennoch der Meinung, dass es gut war, nach China zu gehen. Sie wollen sogar weiter expandieren.

Noch immer haben deutsche Unternehmen aber Angst, dass Chinesen ihre Innovationen kopieren. Ist diese Sorge berechtigt?

Der Schutz von Ideen und Erfindungen ist noch immer ein wichtiges Thema. Es hat sich dahingehend aber viel getan. China hat ja auch selbst das Interesse, dass die Produkte seiner Unternehmen gegen ausländische Konkurrenten geschützt sind. Was europäischen Unternehmen daher viel mehr Sorge bereitet, ist der Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften.

Zuletzt haben chinesische Konzerne deutsche Unternehmen wie Kuka übernommen. Die hiesige Wirtschaft hat das mit viel Argwohn beobachtet. Ist der gerechtfertigt?

China mangelt es bislang an strategischer Innovationskraft. Und indem man solche Unternehmen übernimmt, bekommt man nicht nur Technologien, sondern auch einen Zugang zum ausländischen Markt. Zudem ist es eine Win-win-Situation, weil ja auch die deutsche Firma einen Zugang zum chinesischen Markt bekommt. Hier sind viel Psychologie und Begriffe wie „gelbe Gefahr“ im Spiel. Aber eigentlich kann man sich wünschen, dass das häufiger passiert. Wir brauchen die Chinesen teilweise in unserer Wirtschaft. In einigen Firmen gibt es etwa Probleme bei der Nachfolge. Und wenn Chinesen eine deutsche Firma übernehmen und sehen, dass sie trotz strengerer Arbeits- und Umweltgesetze erfolgreich ist, dann kann sich das auch positiv auf den chinesischen Markt auswirken.

China galt lange als Werkbank der Welt. Hat sich mit solchen Übernahmen das Selbstverständnis geändert?

Die Chinesen sehen das mit einem gewissen Stolz. Sie haben sich schließlich innerhalb von 30 Jahren von einem maroden Wirtschaftssystem hochgearbeitet.

Wird dieser Aufstieg auch die nächsten 30 Jahre weitergehen?

Wir sind an einem Wendepunkt: Es werden dringend Reformen in der Wirtschaft benötigt. Die sind aber sehr hart; Hunderttausende Arbeiter könnten ihren Job verlieren und müssten umgeschult werden. Das ist ein schwerer Schritt. Wenn sich die Reformer aber durchsetzen, dann wird China in zehn Jahren in vielen Bereichen ein Konkurrent sein.

Das Gespräch führte Stefan Lakeband.

Am Mittwoch, 7. September, hält Peter Kreutzberger einen Vortrag in der Handelskammer Bremen auf Einladung des Konfuzius-Instituts. Im Mittelpunkt stehen wirtschaftliche Perspektiven – aber auch die Geschichte und der Alltag in der Region um Dalian. Beginn ist um 17 Uhr, um Anmeldung unter veranstaltung@konfuzius-institut-bremen.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

Peter Kreutzberger ist seit 2005 Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Shenyang. In China ist der Diplomat seit 2005. Die Beziehungen zwischen Dalian und Bremen verfolgt der 63-Jährige schon länger.