Investitionen in die Schulen der Samtgemeinde, wie hier die neue Mensa im Schulzentrum, spielen in den Plänen der Lokalpolitiker für die Zukunft offenbar eine wichtige Rolle. (Karsten Klama)

SPD: Da die Samtgemeinde Thedinghausen bisher – insbesondere auch durch unsere Unterstützung – aktuell gut aufgestellt ist, gibt es den zentralen, dringlichen Investitionsbedarf in unserer Samtgemeinde nicht, jedoch wollen wir uns weiterhin einsetzen für einen Ausbau der Krippenbetreuung, die Umgestaltung der Grundschulen zu Ganztagsschulen, Zuschüsse zur Wohnraumschaffung und eine fortgesetzte Modernisierung der Freiwilligen Feuerwehren.

CDU: Ebenso ein Plakatmotto: „Weniger alte Pfade, mehr neue Wege“. Kein neues Thema, aber etwas in den Hintergrund geraten, unterstützen wir das neue Straßenkataster, das von der Verwaltung in Kooperation mit den Bauhöfen erarbeitet wird. Durchaus zu überlegen ist eine Prävention vor einer Sanierung. Das soll heißen, kontinuierliche Pflegemaßnahmen der Straßen bewahren uns vor einer Grundsanierung. Die Modernisierung der Infrastruktur wird uns in den nächsten Jahren sukzessive begleiten. Dazu gehören die Abwasserleitungen, die Straßenbeleuchtung und das Breitbandnetz.

FDP: Man sollte über Investitionen in die Attraktivität der Braunschweiger Straße

nachdenken. Man könnte ja mal über den Ortskern nachdenken und anfangen zu planen. Auch bei der Sicherung der medizinischen Grundversorgung, speziell der

hausärztlichen Versorgung, sollte die Samtgemeinde Möglichkeiten der Mitwirkung

prüfen. In den städtischen Zentren geht der Trend von der Einzelpraxis hin zu neuen Niederlassungs- und Kooperationsformen. In ländlichen Räumen sollten Maßnahmen im Rahmen der Investitionsfinanzierung gezielt eingesetzt werden, um bestehende Strukturen zu erhalten und gegebenenfalls neue Einheiten mit Zukunftsperspektiven zu schaffen.

Linke: Den dringlichsten Investitionsbedarf sehe ich im Ausbau des Nahverkehrs und der Schaffung eines Sozialtickets, für eine gute soziale Teilhabe. Außerdem muss die Kinderbetreuung und Bildungssituation (Transport, gutes Personal etc.) verbessert werden, was Eltern eine bessere Möglichkeit gibt, ihren Kindern eine gute Ausbildung zukommen zu lassen.

Heinz von Hollen: Für die nächste Periode sind in der Samtgemeinde bereits große Investitionen in Planung. Dazu gehören der Bau von Feuerwehrgerätehäusern, Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, der Rathausumbau in mehreren Bauabschnitten und Maßnahmen im Krippenbereich. Weiterhin gibt es Überlegungen zu einer Umrüstung der Schulheizung in Thedinghausen auf Holzhackschnitzelbetrieb. Dies sehe ich hier allerdings kritisch wegen des hohen finanziellen und arbeitstechnischen Aufwandes. Außerdem wird es zeitnah nötig sein, wegen der neuen Baugebiete die Nils-Holgersson-Schule zu erweitern. Alles zusammengezählt ergibt eine Riesensumme, die wenig Platz für weitere Notwendigkeiten lässt.

UBL: Dringend erscheinen uns Investitionen in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung sollte auch über ein Modell nachgedacht werden, in dem die Gemeinde als Praxisbetreiber auftritt, um mit attraktiven Bedingungen Ärzte in die Gemeinde zu holen. Auch ein Konzept zur Tourismusentwicklung erscheint uns sinnvoll, um die bereits getätigten punktuellen Investitionen abzurunden.

Grüne Liste: Dringend investieren muss die Samtgemeinde im Schulbereich: Die Grundschule Thedinghausen muss erweitert werden und es gilt, alle vier Grundschulstandorte für den Ganztagsbetrieb fit zu machen. Darüber hinaus ziehen die neu ausgewiesenen Baugebiete zwangsläufig die Bereitstellung weiterer Kindergarten- und Krippenplätze nach sich. Unausweichlich ist aus unserer Sicht außerdem der Umbau des Rathauses. Es muss endlich barrierefrei werden sowie eine vernünftige Arbeitsumgebung und ein bürgerfreundliches Dienstleistungsambiente gewährleisten. Bei den Straßen und Brücken ist der vorausschauenden Unterhaltung der Vorrang vor einem Neuausbau zu geben. Eine Anpassung der Wirtschaftswege an die immer größer und schwerer werdenden „Güllepanzer“ lehnen wir ab.