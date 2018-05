Viele Designer lassen sich aktuell von der Natur inspirieren: Daraus entstehen Leuchten und Dekorationen, die zum Beispiel an Wolken erinnern. Foto: Pietro Sutera/Messe Frankfurt (dpa)

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Eiskristalle, vom Wind geformte Sanddünen, spiegelnde Wasserflächen, schimmernde Muscheln: Diese und weitere Oberflächen der Natur ahmen Designer derzeit gerne nach für Schalen, Vasen, Leuchten und weitere Wohndekorationen.

Das ist teils in dieser ausgearbeiteten Form neu, da viele Bearbeitungsmöglichkeiten durch neue technische Verfahren wie 3D-Druck oder Lasersintern in den vergangenen Jahren erst entstanden sind, erklären die Trendscouts der Stilagentur bora.herke.palmisano, die im Auftrag der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt am Main (10. bis 14. Februar) eine Trendschau kuratiert haben.

Die Experten sprechen in diesem Zusammenhang von einem Trend zu filigranen Strukturen und Oberflächen, die raffiniert und behaglich zugleich sind. "Sie laden ein, berührt zu werden, und vermitteln einen sinnlichen Genuss", heißt es in der Beschreibung des Trends.