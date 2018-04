„Das eigene Zimmer bekommt erst im Jugendalter einen Wert“, erklärt Maria Große Perdekamp von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Bei kleineren Kindern sei es normal, dass sie viele andere Flächen zur Spielzone machten: „Sie wollen mittendrin sein, brauchen den Kontakt zu Bezugspersonen.“ Eltern sollten es nach den Worten der Erziehungsexpertin tolerieren, dass Kinder die ganze Wohnung in Beschlag nehmen. Mit Chaos und Legosteinen unter den Füßen müssten Erwachsene allerdings nicht leben. Praktisch seien zum Beispiel Spielecken im Wohnzimmer oder zumindest Fächer und Kisten, in denen abends das ganze Spielzeug verschwinde. Am Ende der Grundschulzeit seien Kinder auch in der Lage, selbst ihre Spielsachen wegzuräumen. Statt darauf zu warten, dass Kinder sich verlässlich in ihr Zimmer zurückzögen, könnten Eltern den Spieß umdrehen und einen Raum zum Elternzimmer erklären.