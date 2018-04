Als Sozialarbeiter hilft Herr Deck Wohnungslosen in dem Wohnheim. Foto: Karlotta Ehrenberg (dpa)

Was sind das für Menschen, die in der Teupe wohnen?

Marcel Deck: «Das ist völlig unterschiedlich. Männer und Frauen, Junge und Alte, Studierte, Arbeitslose und Rentner. Es sind auch Familien darunter mit Kindern. Viele von ihnen würde man nicht einmal als Wohnungslose erkennen. Denn sie haben überhaupt nichts mit dem Bild vom ungewaschenen und betrunkenen Obdachlosen zu tun, vor dem viele Leute Angst haben. Das ist ein Vorurteil.»

Warum haben diese Menschen ihre Wohnung verloren?

Marcel Deck: «In den meisten Fällen konnten sie ihre Miete nicht mehr bezahlen.»

Und warum nicht?

Marcel Deck: «Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Die meisten haben kein Geld für die Miete, weil sie keine Arbeit oder noch andere Schulden haben. Sie sind in Not. Viele dieser Menschen schämen sich für ihre Armut und holen sich keine Unterstützung. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie arme Menschen Geld bekommen können. Dann gibt es Leute, die Ärger mit den Ämtern haben. Das Arbeitsamt zahlt ihnen zum Beispiel kein Geld mehr. Und so können sie die Miete auch nicht mehr bezahlen. Und dann gibt es Menschen, die schwere Probleme haben, weil sie krank sind oder eine seelische Krise haben. Und die es deswegen versäumen, ihre Miete zu zahlen.»

Wie kann Wohnungslosen geholfen werden?

Marcel Deck: «Es gibt ganz verschiedene Arten der Wohnungslosenhilfe. Neben den Wohnheimen wie "Die Teupe", in der ich arbeite, gibt es Notunterkünfte, in denen man übernachten kann. Die machen abends auf und morgens wieder zu. Dort können sich Wohnungslose auch duschen und ihre Wäsche waschen. Dann gibt es Suppenküchen für Wohnungslose und Kleiderkammern, wo sie neue Anziehsachen bekommen. Es wird auch medizinische Hilfe angeboten.»

Was könnte getan werden, damit es weniger Wohnungslose gibt?

Marcel Deck: «Man sollte vor allem dafür sorgen, dass Menschen mit Geldnöten ihre Wohnungen erst gar nicht verlieren. Man könnte ihnen vorher schon helfen, wieder an Geld zu kommen und ihre Schulden zu begleichen. Das Problem ist jedoch, dass Leute mit Schulden schlecht angesehen sind. Sie bekommen von anderen das Gefühl, dass sie sich für ihre Armut schämen müssen. Viele verstecken sich deshalb und suchen sich keine Hilfe. Dann bekommt man erst von ihrer Not mit, wenn sie ihre Wohnung verloren haben. Es muss also etwas dagegen getan werden, dass arme Menschen schlecht gemacht werden. Damit sie sich trauen, ihre Not zu zeigen und Hilfe anzunehmen.»