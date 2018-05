Sandkörner entstehen, wenn Gestein verwittert, also dadurch, dass unter dem Einfluss von Wind und Regen sowie aufgrund des Wechselspiels von Kälte und Wärme Bestandteile aus dem Gestein herausgelöst werden. Auch chemische Reaktionen oder Pflanzenwurzeln, die das Gesteinsgefüge lockern, können bei der Verwitterung eine Rolle spielen. Das Ausgangsmaterial für Sandkörner ist häufig Quarz, das heißt Siliziumdioxid, eine Verbindung aus Silizium und Sauerstoff. Nach Sauerstoff ist Silizium das zweithäufigste Element in der Erdkruste.

Die runde Form vieler Sandkörner erklären Fachleute damit, dass sie über große Zeiträume von oftmals vielen Millionen Jahren äußeren Einflüssen ausgesetzt waren. Flüsse tragen solche Körner ins Meer. Wellen sorgen dafür, dass sie sich an Küsten ablagern. Nicht nur Strände gehen auf diesen Sand zurück, sondern auch die Dünen in Küstengebieten. Dünen entstehen dadurch, dass sich vom Wind fortgetragene Teilchen ablagern. Auf der Seite, die direkt dem Wind ausgesetzt ist, der sogenannten Luv-Seite, werden Sandkörner den Hang hinaufgetrieben. Die kleineren Körner gelangen dabei in der Regel ganz nach oben. Vom Dünenkamm fallen Sandkörner auf der windabgewandten Seite, der Lee-Seite, herunter. Dass manche Dünen wandern, liegt an der langsamen Bewegung der Sandkörner in leewärtiger Richtung. Dabei fallen immer wieder neue Sandkörner über den Dünenkamm und lagern sich auf der Lee-Seite ab. Mit anderen Worten: Die Luv-Seite wird abgetragen, und auf der Lee-Seite kommt neues Material hinzu, sodass sich die Düne im Ganzen verschiebt.

Algen der Gattung Halimeda. (ZMT Bremen)

Dass Strände unterschiedliche Farben haben, hängt unter anderem damit zusammen, dass die Sandkörner auf unterschiedliche Gesteine zurückgehen. Schwarzer Sand kann entstehen, wenn dunkles vulkanisches Gestein wie Basalt verwittert. Aus solchem dunklen Sand gebildete Strände sind unter anderem auf den Kanarischen Inseln und Hawaii zu finden. Wer sich die Strände an Nord- und Ostsee genauer ansieht, stellt fest, dass sie nicht nur aus hellem Sand, sondern auch aus Bruchstücken von Schalen und Gehäusen von Tieren wie Muscheln oder Schnecken bestehen. Solche Bruchstücke enthalten Kalk, das heißt Kalziumkarbonat. In den Tropen gibt es viele Strände, die fast ausschließlich aus Kalziumkarbonat bestehen. In diesem Fall sprechen Fachleute von einer Sonderform des Sandes, dem Karbonatsand.

Eine Forschergruppe um den Biologen André Wizemann vom Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie zeigt mit einer neuen Studie, dass auch die gestiegene Menge des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre einen Einfluss auf tropische Strände hat. Der Grund: Ein Teil des Kohlendioxids wird vom Meer aufgenommen und führt dort zur Bildung von Kohlensäure, das heißt dazu, dass sich der Säuregrad des Wassers, über den der pH-Wert Aufschluss gibt, verändert. Eine Folge der chemischen Reaktionen im Wasser ist, dass sich die Karbonatkonzentration verringert. Karbonat aber, das Kohlenstoff- und Sauerstoffatome enthält, ist das Ausgangsmaterial für die Schalen und Kalkskelette von Lebewesen wie Muscheln oder Korallen. Dass Korallen Probleme bekommen, ihre Kalkskelette zu bilden, haben zahlreiche Studien gezeigt. Wizemann und seine Kollegen machen nun mit Versuchen deutlich, dass ein veränderter pH-Wert auch bei den Kalkskeletten, mit denen sich Grünalgen der Gattung Halimeda vor Fressfeinden schützen, Spuren hinterlässt. Das Skelett wird nur noch schwach ausgebildet. Wie Wizemann erläutert, machen Überreste solcher Algen auf den Inseln der Karibik bis zu 50 Prozent des Strandsandes aus. Ob dies auch bei einem veränderten pH-Wert so bleibe, sei fraglich.

JÜW

Ob es die deutschen Küstengebiete sind oder Inseln wie beispielsweise Mallorca im Mittelmeer, Teneriffa im Atlantischen oder Hawaii im Pazifischen Ozean: Besonders reizvoll sind dort für zahlreiche Menschen die Strände. Vielen kommt beim Stichwort Strand vor allem warmer, weicher Sand in den Sinn. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigt, stellt jedoch schnell fest, dass Strände sehr unterschiedlich sein können. So erscheinen manche Strände weiß, andere schwarz. Woran liegt das? Was genau steckt hinter dem Begriff Sandstrand?