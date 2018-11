Worpswede (bn). Wo gibt es das: eine ländliche Gemeinde mit einer Dichte an Museen, Galerien, Ateliers, Boutiquen, Hotels, Gastronomie und Szenetreffs, wie man sie von Großstädten kennt? Nur in Worpswede!

Vor zwei Jahren hat sich das Künstlerdorf als kulturtouristisches Ausflugsziel und anerkannter Erholungsort für seine Gäste aus nah und fern neu aufgestellt: Museen wurden erweitert, die Tourist-Information hat sich in ein großzügiges Besucherinformationszentrum verwandelt, und die Flaniermeile Bergstraße lädt zum Bummeln ein.

In diesem Jahr feiert Worpswede ein besonderes Jubiläum: 125 Jahre lebendige Künstlerkolonie. Beste Gelegenheit also, den Ort neu zu erleben oder überhaupt zu entdecken. Das Künstlerdorf stellt seinen einzigartigen Dreiklang aus Kunst, Landschaft und lebendiger dörflicher Vielfalt bunt und abwechslungsreich zu Schau.

Der Anfang ist gemacht

Den Auftakt hat das Gemeinschaftsprojekt des Museumsverbunds mit seinen Ausstellungen unter dem Motto „Zeitspeicher“ (bis 27. April) bereits eingeleitet; eine Reihe von Orgel-Konzerten in der Zionskirche setzte im März erste Akzente für die breite Sparte der Musik. Ab 5. April ist das Museum am Modersohn-Haus wieder geöffnet. Die „Tage des Kunsthandwerks“ mit Themenausstellung zum Thema Licht in der Galerie „Altes Rathaus“ (ab 26. April) und abschließender Freiluftausstellung (24. und 25. Mai) rücken ausgewähltes nationales und internationales Kunsthandwerk in den Dialog mit hiesigen Kunstschaffenden und Liebhabern hochwertigen Kunsthandwerks.

Am 26. April lenkt die Torfkahnarmada, die alle drei Jahre stattfindet, den Blick auf die Teufelsmoorlandschaft.

Mit dem Eröffnungsfest der Gemeinde fällt am Sonnabend, 10. Mai, der Startschuss für das Veranstaltungsprogramm zu „125 Jahre Künstlerkolonie Worpswede“, das sich bis in den Spätherbst als ein Feuerwerk aus mehr als 160 Veranstaltungen und Aktionen darstellt.

Alle Bürger der Gemeinde und Freunde Worpswedes sind eingeladen, auf dem zentralen Dorfplatz das Jubiläum und den Saisonbeginn zu feiern. Nach der Begrüßung um 18.30 Uhr wird ein buntes Musikprogramm geboten, das zum Tanzen einlädt. Das Jazzmusik-Duo Siggi Busch und Andreas Schanze, Avery Mile und die Kranich.Band sorgen für Unterhaltung und die örtliche Gastronomie bietet Leckereien und Getränke.

Tags darauf, am 11. Mai, eröffnen die großen Sommerausstellungen des Museumsverbunds das Jubiläums-Highlight „Mythos und Moderne“ (bis 14. September): Barkenhoff, Große Kunstschau, Haus im Schluh und Worpsweder Kunsthalle filtern herausragende Meilensteine der Worpsweder Kunstgeschichte und stellen diese im zeitgeschichtlichen Kontext vor.

Begleitend zeigen weitere Museen und Galerien einen Querschnitt durch die gesamte Spannbreite vergangenen und aktuellen Kunstschaffens. Unter Federführung der Gemeinde bündelt das Projekt „Worpswede nonstop“ vier Akteure: Kommunale Galerie „Altes Rathaus“ und die Galerie „Art 99“ im Kunstzentrum Alte Molkerei stellen Künstler vor, die für das Worpswede von heute stehen, der Neue Worpsweder Kunstverein präsentiert Vertreter der Ära von den 70er-Jahren bis zur Gegenwart, und das Museum am Modersohn-Haus lenkt den Blick auf Künstler der Nachfolgegenerationen, die in der Tradition der ersten Worpsweder Maler gearbeitet haben.

Neben Highlights wie den etablierten Offenen Ateliers und weiteren Kunstpreis-Vergaben richten Tagungsveranstaltungen mit Begleitprogramm für Jedermann den Blick auf die „Künstlerhäuser Worpswede“, Worpswedes Stipendiatenstätte, und die „Europäische Vereinigung der Künstlerkolonien“ (Euro-Art) als wichtige Netzwerke für das Künstlerdorf.

Darüber hinaus bietet das prall gefüllte Saison-Programm aber auch literarische und musikalische Highlights – Club-Atmosphäre in der Music Hall, Jazz-Sessions in Szene-Kneipen, Kirchenkonzerte an der Ahrend-Orgel und Kammermusik. Feste und viele Open-Air-Events schließen sich an. Außerdem locken regionaltypische Märkte, Umzüge, Gaumenfreuden und Natur pur – unter anderem in Verbindung mit Torfkahn und Moorexpress.

Alle Informationen (mit Prospektmaterial zum Download) unter www.worpswede.de