Ob Belletristik oder Fachbuch: Im Extra-Markt finden Bücherwürmer alles, was das Leseherz begehrt. (BIANCA KLÄNER)

Wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins Stern im vergangenen Jahr ergab, lesen 39 Prozent der Deutschen bis zu fünf

Bücher pro Jahr, 19 Prozent sechs bis zehn und 27 Prozent sogar mehr als zehn. Besonders in der kalten Jahreszeit genießen Bücherfreunde es, sich mit ihrer Lieblingslektüre auf dem Sofa einzukuscheln.

Wer ein Buch ausgelesen hat und auf der Suche nach neuem Lesestoff ist oder einfach Platz im Regal schaffen möchte, der ist im Extra-Markt in der Rubrik Bücher/Zeitschriften richtig. Anbieten kann man hier alle Exemplare, die in gutem Zustand sind. Die Bücher sollten möglichst keine Eselsohren, Fett- und Stockflecken oder sonstige Beeinträchtigungen aufweisen. Im Gegensatz zur Onlineversteigerung spart das lokale Zeitungsinserat Zeit und Aufwand: Der Kaufinteressent holt die Literatur beim Anbieter ab – das Verpacken und der Gang zur Post entfallen. Der neue Besitzer wiederum muss nicht tagelang auf die Lieferung warten, sondern kann es sich theoretisch noch am selben Abend mit seiner neuen Errungenschaft auf der Couch bequem machen.

Da die Geschmäcker unterschiedlich sind, lohnt es sich, auch Bücher zu inserieren, die man selbst als weniger lesenswert einschätzt. Während der eine eher Liebesromane verschlingt, bevorzugt der andere Krimis. Weitere dagegen lesen gern Fachbücher, die sich beispielsweise einem Hobby widmen. Wer etwa eine Nähmaschine und entsprechende Grundkenntnisse im Schneidern besitzt, freut sich über Ideen und Anleitungen für das nächste Projekt. Sachliteratur, die sich mit Essen und Trinken befasst, ist ebenfalls ein Klassiker. Rezepte für Trendgetränke wie Smoothies sind überaus beliebt. Alle, die in Sachen Ernährung etwas Neues ausprobieren möchten, können den dazu passenden Lesestoff garantiert gut gebrauchen.

Da in Deutschland die meisten Menschen Englisch in der Schule gelernt haben und viele zudem weitere Sprachen beherrschen, lässt sich fremdsprachliche Literatur ebenfalls gut verkaufen. Klassiker der Weltliteratur finden sicherlich Interessenten, wie Harriet

Beecher Stowes Roman

„Onkel Toms Hütte“ in der Originalfassung. Das Gleiche gilt für Wörterbücher, vor allem wenn es sich um umfangreiche Exemplare mit großem Wortschatz handelt.

Bin ich zu teuer?

Zentral ist die Frage, welchen Preis man für welches Buch verlangen kann. Um eine realistische Chance und einen Maßstab für das eigene Inserat zu haben, sollten Anbieter vorab recherchieren, was andere Verkäufer aufrufen. Gibt es Angebote weder für das jeweilige Buch noch für vergleichbare Literatur, gilt es anhand der Aktualität und des Zustands eine Selbsteinschätzung vorzunehmen. Stammt das kaum gelesene Exemplar aus der neuesten Auflage und sieht außerdem so gut wie neu aus, kann man dafür guten Gewissens einen Preis verlangen, der ein bis zwei Euro über dem der älteren Ausgaben liegt. Auch eine Recherche im Internet kann hier unter Umständen helfen.

Das Thema in der kommenden Woche: Expertentipps zu Rechten und Pflichten bei Gebrauchtverkäufen.