Mehr als zwei Millionen Zuschauer an nur vier Tagen, fast 18 Millionen Euro Umsatz: „Fack Ju Göhte 2“ macht sich auf, der erwartete Mega-Erfolg zu werden. Und das dürfte nicht nur die Macher der Komödie freuen, sondern auch in den Chefetagen einiger Konzerne für zufriedene Gesichter sorgen. Denn für einen deutschen Film werden diverse Produkte ungewohnt prominent und werbewirksam platziert in „Fack Ju Göhte 2“. Schauspieler Elyas M‘Barek, der auf zahllosen Plakaten strahlend eine Orangina-Limonade in die Kamera hält, greift auch in der Rolle des Lehrers Zeki Müller im Film immer wieder zur deutlich erkennbaren Flasche. Eine komplette Szene spielt außerdem in einer malerisch am Strand gelegenen McDonald‘s-Filiale, in der thailändische Waisenkinder ihre heiß ersehnten Menüs bekommen. Einer der lustigsten Dialoge des Films („Ich hab Asperger – elf Prozent.“ – „Ich hab Wodka - 40 Prozent“) wird dadurch unterstrichen, dass Chantal (Jella Haase) eine Flasche Absolut Vodka sehr sichtbar in die Kamera hält. Als Schüler Danger (Max von der Groeben) morgens zum Frühstück genüsslich einen Schokokuss ins Brötchen klemmt, ist die Dickmann‘s-Packung deutlich zu erkennen. Da war es nur folgerichtig, dass Orangina und Dickmann‘s - wie die anderen Darsteller auch – zur Weltpremiere in München erschienen. Die Limo gab‘s für Journalisten am roten Teppich umsonst, den Schokokuss zum Schluss für jeden Premierenbesucher – liebevoll einzeln verpackt.

Dass Film- und Schokokuss-Produzenten zusammenarbeiten, legt außerdem ein Blick auf die Dickmann‘s-Homepage sehr nahe, die fast aussieht, als handle es sich um die Film-Homepage. „Wi bring Ju ganz dick raus“, steht da. In einem Gewinnspiel winkt eine Komparsen-Rolle in einem der nächsten Filme der Produktionsfirma Constantin. „Die Constantin Film geht bei ihren Kinoproduktionen in einigen wenigen Fällen Marketingkooperationen ein“, sagt eine Sprecherin. „Wir veröffentlichen nicht, um welche Produkte es sich handelt und welche Konditionen im Einzelfall vereinbart wurden.“ Verboten sei das nicht, sagt der Geschäftsführer des Vereins Werbung im Kino, Rainer Borgelt. „Im Kino gibt es kaum einen rechtlichen Rahmen, da kann man es nicht so richtig verbieten.“