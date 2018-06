Das Schicksal seiner Catcher macht Peter K. F. Krüger traurig. Seit Unbekannte das Kunstwerk zerstört haben, lagern die Überreste in einem dunklen Kellerraum der Universität. Einer der beiden Figuren fehlt ein Fuß, der anderen Arm und Kopf. Am ursprünglichen Standort auf dem Boulevard zwischen großem Hörsaal und Sportturm erinnert noch ein rostiges Podest an die Installation. „Weil sie Sportfreunde sind“, so der volle Name der Plastiken, sollte einmal auf ironisch, kritische Weise Kampfsport im Fernsehen hinterfragen.

„Als Künstler ist es mir nicht egal, was mit meinen Werken passiert. Wenn eine Arbeit von mir so zerstört wird wie die Catcher, dann tut mir das weh“, sagt Peter K. F. Krüger, der heute im Wätjen-Schloss in Blumenthal lebt und arbeitet. 1982 hatte er die beiden Figuren aus Polyester modelliert. 80000 D-Mark bekam er für den Auftrag der Universität und des städtischen Programms „Kunst im öffentlichen Raum“.

Die Installation zeigte zwei Ringer, die mit einer Mischung aus Samurai-Rüstungen und modernem Armee-Equipment bekleidet waren und einen Wrestling-Wurf vollführten. Die Szene war eine satirische Anspielung auf Schau-Kämpfe, bei denen das Publikum eher mit optisch eindrucksvollen Effekten und nicht mit sportlicher Leistung unterhalten wird. Hat aber die Zurschaustellung von Gewalt möglicherweise selbst den Vandalismus provoziert?

Ungünstiger Standort

Krüger ist unschlüssig. Viel Kraft habe es für die Zerstörung seines Werks jedenfalls nicht gebraucht. Getragen wurde die filigrane Konstruktion von einem Stahlskelett. „Eine der beiden Figuren, der weiße Ringer, stand auf einer Hand. Er wurde nur von einer dünne Strebe in Position gehalten. Da reichte es aus, wenn sich jemand an ihn dran hängt, um ihn abzubrechen“, sagt der Künstler.

Rose Pfister, die als Referentin des Kulturressorts für Kunst im öffentlichen Raum zuständig ist, vermutet, dass eher die abgeschiedene Lage der Catcher für ihr Schicksal verantwortlich ist. „Wir sehen immer wieder, dass Kunstwerke nicht wertgeschätzt werden, wenn die Gegend vernachlässigt wird, in der sie stehen“, sagt Pfister.

Das östliche Ende des Boulevards wirkt derzeit tatsächlich eher wie eine Schmuddelecke: Die Treppenaufgänge, die am Sportturm auf den Boulevard hinaufführen, sind von Graffiti-Schmierereien überzogen. Bis zum großen Hörsaal hinunter liegt noch das alte, rote Pflaster auf der Verbindungsebene. Hier und da drücken Unkräuter einzelne Steine nach oben. Selbst zu Stoßzeiten sind nur wenige Passanten auf diesem Abschnitt des Boulevards unterwegs. Wer Aggressionen an den Catchern ausleben wollte, konnte das wahrscheinlich unbemerkt tun.

Rose Pfister bedauert die Beschädigung der Figuren zwar. Doch früher oder später wäre die Installation ihrer Ansicht nach sowieso verschwunden: „Weil die Catcher aus Polyester gemacht sind, waren sie von vornherein nicht für die Ewigkeit bestimmt.“ Wirklich langfristig haltbar seien nur Stein oder Bronze. Eine Sanierung der Plastiken hält sie für unwahrscheinlich. „Aufgrund ihrer Beschaffenheit kann man sie nicht reparieren, nur neu machen.“ Doch die finanziellen Mittel für Kunst im öffentlichen Raum seien sehr begrenzt. Deshalb müsse gründlich überlegt werden, ob die Bedeutung eines Werks die Restaurierung rechtfertige. „Beim Wandgemälde ,Antifaschistischer Widerstand in Chile‘ von der Brigada Luis Corvalán ist das eindeutig der Fall“, sagt Pfister. Das Bild, das ursprünglich vor der Staats- und Universitätsbibliothek hing, zeige ein Stück politische Geschichte der Bremer Uni und werde deshalb derzeit erneuert. Ab kommendem Jahr soll es wieder ausgestellt werden.

Auch die Catcher zeugen zwar vom kritischen Gründungsgeist Reformuniversität. „Aber sollen wirklich alle 40 Jahre alten Kunstwerke neu gemacht werden?“, fragt die Beauftragte für Kunst im öffentlichen Raum. „Mir gefällt die Idee besser, das Geld einem jungen Künstler zu geben, der die gegenwärtige Studentengeneration anspricht.“

Peter K. F. Krüger freilich kränkt diese Ansage. „Der Bremer Staat geht manchmal ziemlich unsensibel mit uns Künstlern um“, kritisiert er. Er würde die Überreste der Catcher gerne wieder aufbauen und in eine Art Plexiglaskasten setzen. „Dann könnten die Betrachter einerseits das alte Werk wieder sehen, und sich andererseits fragen, was diese Zerstörungswut ausgelöst hat“, meint er. Bei Gelegenheit will er mit Rose Pfister über diese Idee sprechen.