Die Leistungsmannschaft ist auf gutem Wege, in die zweite Bundesliga einzuziehen. Nach der Sommerpause wurde das Training intensiv genutzt, um die Choreografie „Counting Stars“ des Trainergespanns Lars Tielitz von Totth und Caroline von Totth zu überarbeiten und noch spektakulärer zu gestalten. Am vergangenen Wochenende fand nun das erste Trainingslager statt, zu dem das Team nach Aurich reiste und gemeinsam trainierte. „Teile der Choreografie wurden noch tänzerischer und dynamischer gestaltet, um weiterhin vorne mit angreifen zu können und diese Saison die Aufstiegschancen zu erhöhen“, so TTK-Pressewart Daniel Erben.

Die Nachwuchsmannschaft zeigt in der Landesliga ebenfalls die Choreografie „Counting Stars“. Das Ziel der Nachwuchsmannschaft ist es, neue Mitglieder für den Formationssport zu begeistern, entsprechend wird am heutigen Sonntag, 2. Oktober, ein Probetraining angeboten, bei dem sich Interessierte und Tanzbegeisterte aller Alters- und Leistungsgruppen das Training unverbindlich anschauen können. Ab 13.30 Uhr gibt es für 90 Minuten die Gelegenheit, das Tanzen auszuprobieren und in das Training aktiv hereinzuschnuppern. Alle Interessierten, ob mit oder ohne Trainingserfahrung, sind eingeladen, das Training in der Sporthalle des Hermann-Böse-Gymnasiums (Nähe Bremer Hauptbahnhof) unverbindlich zu testen.

Neben dem Leistungssport im Lateintanzen bietet der TTK Grün-Weiß Vegesack im Gemeindezentrum St. Marien in der Fresenbergstraße auch verschiedene Hobby-Tanzgruppen, wie die Tanzkreise donnerstags und freitags jeweils ab 19 Uhr, oder auch Line Dance (mittwochs) und Zumba (montags) an. Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz; jeden Montag trainiert eine aktive Leistungstänzerin die Kindertanzgruppe. Alle Interessierten können unverbindlich in alle Gruppen des TTK hereinzuschnuppern. Weitere Auskünfte per E-Mail an info@ttk-gruen-weiss-vegesack.de oder online unter www.ttk-gruen-weiss-vegesack.de.