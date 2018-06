„Leider lassen die Kräfte, selbst bei der einem oder dem anderen erfahrenen, geübten langjährigen Achimer Wanderfreund und auch in den Reihen der stets willkommenen Gäste etwas nach“, sagt Wolf Wendel, auch bekannt als „der Achimer Wanderwolf“. Um aber allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, trotzdem sonntags mal wieder dabei sein zu können, ohne sich zu überfordern, entstand die Idee eines geteilten Wanderangebotes. „Mal wieder raus aus dem Alltag… mit den Achimer Wanderfreunden“ – unter diesem Motto können alle Interessierten am heutigen Sonntag, 2. Oktober, ab 10 Uhr, mit dem Wanderwolf durch Achim und umzu wandern, ohne sich zu überfordern.

Auf dem Programm stehen zwei in sich abgeschlossene Wanderungen von je sechs Kilometern um das Achimer Wasserwerk am Wittkoppenberg. Wer möchte, sagt nach den ersten sechs Kilometern zur Mittagspause einfach „Tschüss“ und fährt erholt nach Hause. Wer bleibt, wandert in munterer Gesellschaft durch ein, schon herbstlich angehauchtes großes Achimer Waldgebiet, weiter.

Nähere Auskünfte, auch zu weiteren Wanderungen, bei Wolf Wendel, Telefon 0 42 02 / 7 63 20. Die Gruppe trifft sich um 10 Uhr an der Volksbank Achim, Parkplatz Brückenstraße/Asmusstraße. Wie immer können sich Gäste kostenlos und ohne vorherige Anmeldung einfach dazugesellen. Etwas Rucksackverpflegung sollte dabei sein. Die neusten Informationen gibt es online unter www.achimer-wanderfreunde.de und wöchentlich im Schaukasten in der Achimer Marktpassage.