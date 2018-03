Zwei Menschen sind in Bremen an einer Legionellenerkrankung gestorben: Ein Patient im November, und jetzt ein weiterer Mann. Die Behörden sprechen von einer Häufung schwerer Krankheitsfälle. Aktuell sind dem Bremer Gesundheitsamt seit dem 17. Februar insgesamt 17 Fälle gemeldet worden. Mehrere Patienten schweben der Behörde zufolge derzeit noch in Lebensgefahr. Es ist schon die zweite Serie: Bereits im November zogen sich 19 Menschen eine Infektion mit Legionellen zu. Damals gingen die Behörden – anders als jetzt – aber mit dieser Nachricht nicht an die Öffentlichkeit.

Möglicherweise hängen beide Erkrankungswellen zusammen: Denn bei der erneuten Serie seit Februar konnte jetzt ein Stamm des Krankheitserregers identifiziert werden, der auch schon im November aufgetreten war. Die Ursache könnte bei beiden Krankheitsserien dieselbe sein: „Der Befund ist ähnlich, die Vermutung liegt nahe, dass es sich um dieselbe Quelle handelt“, sagt Monika Lelgemann, Leiterin des Gesundheitsamtes.

Die Behörden vermuten, dass die Legionellen von einer sogenannten Rückkühlanlage ausgehen könnten: Solche Anlagen gibt es bei Firmen, größeren Einrichtungen oder großen Wohn- und Bürogebäuden. Diese Anlagen kühlen erwärmtes Wasser über Verdunstung und waren laut Lelgemann schon bei Serien von Legionellen-Erkrankungen in anderen Städten der Ort, von dem die Bakterien ausgingen.

Besonders im Blick haben die Behörden den Bremer Westen. Der Grund: Dort sollen sich viele der betroffenen Patienten häufig aufgehalten haben, auch wenn nicht alle dort wohnten. Erkrankt sind in Bremen Patienten zwischen 45 und 85 Jahren.

Legionellen sind Bakterien, die sich besonders in lauwarmem Wasser vermehren. Anstecken kann man sich durch das Einatmen von Wasserdampf, in dem sich Legionellen befinden, und zwar in einer Entfernung von bis zu sechs Kilometern zur Quelle, sagt Monika Lelgemann. Nicht jeder steckt sich an, und die allermeisten, die sich infizieren, bemerken die Erkrankung gar nicht. Nur in zehn Prozent aller Erkrankungen gibt es einen schweren Verlauf: Dann kann es zu einer schweren Lungenentzündung kommen, die tödlich enden kann. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Auch Männer und Raucher sind deutlich häufiger betroffen, so Lelgemann.

Die Quelle für die Legionellen ist in Bremen noch nicht gefunden. Es wird laut Senatorin Eva Quante-Brandt (SPD) mit Hochdruck gesucht: „Wir müssen die Quelle finden und stilllegen, um weitere Erkrankungen verhindern zu können.“ Bereits seit November arbeiten Behördenmitarbeiter daran, ein Register von Rückkühlanlagen in Bremen anzulegen und rufen Firmen an, die solche Anlagen betreiben könnten. „Wir haben seit November 150 Firmen angesprochen“, sagt Ronny Meyer, Staatsrat im Umweltressort. „Dabei haben wir rund 20 Anlagen ermittelt, bei 18 davon haben wir bisher Proben entnommen.“ Die überprüften Kühlanlagen seien aber nicht die Quelle der Legionellen.

Rückkühlanlagen müssen nicht genehmigt werden und sind nicht meldepflichtig, deshalb haben die Bremer Behörden keine Übersicht, wo überall es solche Kühlgeräte gibt. Auch über hochauflösende Luftbilder aus Geoinformationssystemen werde nach den großen Anlagen gesucht, die sich meistens auf Dächern von Gebäuden befinden, erklärt Meyer. Zudem arbeiten die Behörden mit der Handwerkskammer zusammen. „Wir haben Gas- und Wasserhandwerker angesprochen, die solche Kühlanlagen warten.“

Weil die Quelle immer noch nicht gefunden wurde, wenden sich die Behörden nun an die Öffentlichkeit, um zu informieren und um Unterstützung zu bitten. „Wir bitten die Betreiber von Anlagen um ihre Mithilfe“, sagt Quante-Brandt. Firmen und Gebäudeinhaber sollten ihre Rückkühlanlagen zuerst fachgerecht desinfizieren und sich dann an das Gewerbeaufsichtsamt wenden. „Es ist nicht unser Ziel, die Betreiber zu bestrafen, sondern wir wollen die Quelle stilllegen“, sagt Jörg Henschen, Leiter des Gewerbeaufsichtsamtes. Bei der Suche nach der Quelle arbeiten Umweltbehörde, Gewerbeaufsichtsamt und Gesundheitsamt zusammen. Ein ressortübergreifender Krisenstab wurde gebildet. Rund 20 Mitarbeiter beschäftigen sich den Behörden zufolge in Bremen mit dem Thema Legionellen. Kommentar Seite 2·Berichte Seite 9