Damit ist auch die noch laufende Klage der beiden Geberländer Bayern und Hessen – vor dem Bundesverfassungsgericht vor allem gegen die fiskalische Absicherung der Stadtstaaten – vom Tisch. Ein Gewinner steht fest: Das föderale Finanzsystem mit seiner Aufgabe, zwischen den finanzstarken und den notleidenden Bundesländern einen verantwortbaren Ausgleich in Richtung „einheitlicher Lebensverhältnisse“ zu sichern.

Zwei Weichenstellungen sind epochal:

- Die intransparente Mehrstufigkeit der Umverteilung der Finanzmassen zwischen den Bundesstaaten ist abgeschafft worden. Ab 2020 bildet der den Ländern zustehende Anteil an der Mehrwertsteuer das Zentrum. Das sind immerhin 31,6 Prozent vom gesamten Steuerkuchen; absolut waren es 2014 rund 90 Milliarden Euro. Vom Bund werden noch vier Milliarden durch den entsprechenden Verzicht auf Umsatzsteuerpunkte zugunsten der Länder verlangt. Nach der Verteilung dieses Umsatzsteuertopfs auf die Einwohner setzt der eigentliche Finanzkraftausgleich ein. Länder, die unter der bundesdurchschnittlichen Finanzkraft liegen, erhalten einen Teilausgleich. Dazu kommen wie bisher Bundesergänzungszuweisungen etwa für die Kosten der politischen Führung, für strukturelle Arbeitslosigkeit und für Bremen die Hafenlasten.

- Nach den Fehlern früherer Föderalismusreformen wird wieder die Leitidee der gesamtstaatlichen Finanzierungsfähigkeit des Bundes, der Länder und endlich auch der Kommunen durchgesetzt. Die Forderung nach einem spalterisch wirkenden Konkurrenzföderalismus zwischen den Ländern ist vom Tisch. Vor allem wird der Bund stärker für Gemeinschaftsaufgaben zugunsten der Länder und Kommunen in die Pflicht genommen. So ist erstmals eine Bundesergänzungszuweisung für die Forschungsförderung vorgesehen. Sie nützt den Ländern mit unterdurchschnittlicher Finanzausstattung in diesem Aufgabenbereich. Auch werden die notleidenden Gemeinden durch den Bund über Zuweisungen entlastet. Dem Bund ist zu empfehlen, die von den Ländern kalkulierten 9,7 Milliarden Euro für dieses neue System komplett zu übernehmen. Denn auch er profitiert von der Stabilität der Finanzordnung.

Der Bund beteiligt sich für Bremen weiterhin an den Kosten der politischen Führung sowie den Hafenlasten. Bremen kann mit seiner Forschungsintensität von der neuen Bundesergänzung für Forschungsförderung profitieren. Mit der zentralen Forderung nach einem Fonds zur Tilgung der Altlasten mit über 18 Milliarden Euro Staatsschulden ist Bremen gescheitert. Parteien, die dies jetzt beklagen, müssen sich fragen lassen, was sie für die Durchsetzung getan haben. Die jährlich über 500 Millionen Euro Mehreinnahmen, in deren Zentrum die Sanierungshilfe mit 400 Millionen steht, lassen sich durchaus für eine Revision des Sparkurses in wichtigen Feldern öffentlicher Aufgaben nutzen.

Gastautor

Rudolf Hickel hat den Studiengang Wirtschaftswissenschaften an der Uni Bremen mit aufgebaut. Seit seiner Emeritierung ist er Forschungsleiter am Institut für Arbeit und Wirtschaft im Bereich Finanzpolitik.