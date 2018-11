Am zweiten Spieltag der Kreisklasse Rotenburg stand für die SG Kivi das erste Heimspiel in Kirchlinteln auf dem Programm. Nach dem Rückzug einer Mannschaft geriet der Spielplan etwas durcheinander und es ging erneut gegen die Gegner Wallhöfen/Ihlpohl, die bereits am ersten Spieltag 6:2 besiegt werden konnten, und Rotenburg/Waffensen, gegen die es im Hinspiel ein spannendes 4:4 gegeben hatte.

In der Begegnung gegen Wallhöfen konnten die Doppel jeweils siegreich gestaltet werden, so gewannen Stefan Hüners und Simon Plumhoff das erste Herrendoppel in zwei Sätzen, wie auch Antje Katzsch und Claudia Wolter im Damendoppel. Etwas spannender war es im zweiten Herrendoppel mit Nick Braschkies und Karsten Schütte, die mit 21:16 und 21:19 ebenfalls gewannen. Am Ende stand es nach den Einzelsiegen von Claudia Wolter, Karsten Schütte, Simon Plumhoff und Stefan Hüners sowie nach dem Sieg im Mixed deutlich 8:0. Hier war es das Dameneinzel, in dem Claudia Wolter im ersten Satz in die Verlängerung musste, aber Nervenstärke bewies und mit 22:20 und 21:19 die Oberhand behielt.

Nachdem im anschließenden Duell Rotenburg gegen Wallhöfen mit 6:2 ebenfalls deutlich führte, versprach die abschließende Begegnung Kivi gegen Rotenburg spannend zu werden. Das sollte sich auch bewahrheiten. Es begannen die Doppel. Claudia Wolter und Antje Katzsch gewannen das Damendoppel mit 21:16 und 21:17 während Nick Braschkies und Karsten Schütte im zweiten Herrendoppel denkbar knapp mit 20:22 und 21:23 unterlagen. Stefan Hüners und Simon Plumhoff im ersten Herrendoppel mussten über drei Sätze gehen, behielten dann aber mit 21:18 die Oberhand zum Zwischenstand von 2:1. Im Anschluss wurden die übrigen Begegnungen parallel ausgetragen. Antje Katzsch, die dieses Mal das Dameneinzel spielte, hatte gegen ihre starke Gegnerin keine Chance und verlor, ebenso wie Stefan Hüners im ersten Herreneinzel. Nach einem Sieg im Mixed mit Claudia Wolter und Nick Braschkies stand es 3:3. Es mussten die übrigen Herreneinzel mit Karsten Schütte und Simon Plumhoff entscheiden. Beide Einzel gingen über drei Sätze. Karsten Schütte verlor allerdings den dritten Satz dann leider recht deutlich. Auch Simon Plumhoff lag im dritten Satz bereits zurück, konnte aber mit einer starken Serie gegen seinen Rotenburger Kontrahenten Jan Scherweit die Partie noch zum 21:18 drehen. Somit stand es am Ende wie bereits im Hinspiel 4:4 und die SG Kivi konnte ihren zweiten Tabellenplatz in der Premierensaison gegen die Rotenburger verteidigen.

Insgesamt ein ausgezeichneter Start für das neu begründetes Team. Weiter geht es für die Badmintonspieler am 25. November in Elsdorf, wenn sie zum ersten Mal gegen die Gastgeber und Spitzenreiter Zeven geht. Interessierte sind zu den Spielen und Trainingszeiten immer gern gesehen. Die Mannschaft freut sich immer über weitere Verstärkung. Weitere Details auf der Homepage unter www.tsv-kirchlinteln.de.