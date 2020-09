Durfte sich bei den "Goldene Kamera Digital Awards"über die Auszeichnung als "Best Newcomer" freuen: Komiker Abdelkarim ("Abdelkratie"). (2018 Getty Images/Michael Gottschalk)

Selbstverständlich ohne Publikum und lediglich über einen Livestream, dafür aber mit strahlenden Preisträgern wurden am Dienstagabend die „Goldene Kamera Digital Awards“ vergeben. Bei der Verleihung, die im YouTube Space Berlin stattfand, prämierten die Moderatoren Linda Zervakis und Daniele Rizzo die kreativsten Köpfe der Onlinewelt nach dem Motto „Creator für Creator“.

Einer der Gewinner des Abends war der Komiker Abdelkarim, der für sein Format „Abdelkratie“ zum „Best Newcomer“ ernannt wurde. Im Anschluss an die Preisvergabe freute sich der Comedian via Instagram: „Vielen Dank an alle ZuschauerInnen. Ohne euch hätten wir auch einfach im Büro darüber reden können.“ Dazu stellte er ein Foto von sich mit dem Preis und der Laudatorin Joyce Ilg.

Startenor Andrea Bocelli gewann für sein Osterkonzert im leeren Mailänder Dom, "Music For Hope" den Preis in der Kategorie "Special Award International". (2017 Getty Images/Jonathan Leibson)

Andrea Bocelli gewinnt „Special Award International“

Neben den deutschen Content-Creatoren, die für ihre kreativen Ideen Preise einheimsten, brachte ein Superstar auch internationalen Glanz zur Verleihung. Der italienische Sänger Andrea Bocelli gewann für sein Projekt „Music For Hope“ den „Special Award International“. Im April hatte der Opernsänger ein Konzert im leeren Mailänder Dom gegeben, um seinen von der Corona-Pandemie geplagten italienischen Landsleuten Mut zuzusprechen. Der Livestream des Konzertes wurde am Ostersonntag mehr als zwei Millionen Mal abgerufen. „Es war zweifelsohne ein unvergesslicher Moment“, erinnerte sich Bocelli in einer Live-Schalte.

Ebenfalls über Auszeichnungen freuen durften sich Tedros „Teddy“ Teclebrhan („Best of Entertainment“) und die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim, die für ihr Format „maiLab“ in der Sparte „Best of Information“ prämiert wurde.