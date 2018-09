44 Jugendliche und Teamer erkundeten auf der ersten Reiseetappe Paris unter ortskundiger Führung durch die gebürtige Lilienthalerin Franziska Heimburger (jetzt Dozentin an der Pariser Sorbonne), und nach dieser Weltstadterfahrung warteten die Pavillons de Bouricos südlich von Bordeaux auf die Gruppe: Einfache Holzhäuser in einem großen Gelände, das Schutz vor Sonne und Platz für jede Form von Spielen und gemeinsamen Aktivitäten bot.

Die Provinz Aquitaine wurde per Bus erkundet: Die riesige Wanderdüne Dune de Pilat, der Strand von Mimizan-Plage, das mondäne Biarritz, aber auch für die Basken so wichtige Berg La Rhune. Das Motiv vom Flug zog sich wie ein roter Faden durch ein Programm, das ein Team junger Erwachsener zusammen mit Pastor Tilman Heidrich vorbereitet hatte, und brachte ganz elementare Lebensfragen wie „Was packe ich ein, was brauche ich wirklich zum Leben?“ oder „Mit wem bin ich unterwegs: Gemeinschaft und Liebe“ bis hin zur Frage, wie man nach der Landung weiterleben will, zur Sprache. Die Gespräche und das gemeinsame Leben weckten ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl in der sonst recht gemischten Gruppe, und das Essen wurde immer sehr gewürdigt, weil es von den Teilnehmern selbst gekocht worden war. Inzwischen sind alle Teilnehmer wieder in heimischen Gefilden „gelandet“. Vieles ist jetzt wieder ganz normal und gar nicht mehr „abgehoben“. Und dennoch wirken diese zwei Wochen noch lange nach.