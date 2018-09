Ein Wiesn-Hit? Andreas Gabalier haut so was locker aus dem Ärmel. Und notfalls wird mit Gewalt nachgeholfen. "Hallihallo" ordnet sich irgendwo dazwischen ein ... (Sepp Pail)

Wenn „Hulapalu“ funktioniert, dann müsste das doch mit „Hallihallo“ erst recht klappen, denken sich offenbar Andreas Gabalier und sein Team von Electrola/Universal. Einen Tag vor dem Wiesnstart präsentiert der Alpenrocker das Video zu seiner neuen Single, die selbstredend wie gemacht ist für feucht-fröhliche Bierzeltgelage.

Hier winken fröhlich groovende Plüschmurmeltiere in die Kamera, dort hopsen die tief ausgeschnittenen Dirnd-Dekolletees, und zwischen all dem Wahnsinn hockt ein kerniger Volks-Rock'n'Roller auf dem Schemel und melkt ein gigantisches Kuh-Euter: Der lustige und noch vorsichtig formuliert frivole Clip strotzt vor erotischen Anspielungen. Der beschwingte Song, der dem aktuellen Album „Vergiss Mein Nicht“ entstammt, rinnt ohne Umschweife in die Gehörgänge und ist mindestens genauso eingängig wie ein frisch herbeigeschlepptes kühles Helles. Inhaltlich ist „Hallihallo“ so etwas wie der kongeniale Soundtrack für die Abschleppbar - oder eben das Wiesn-Zelt.

Andreas Gabalier hat mal wieder einen rausgelassen: "Hallihallo" erscheint gerade rechtzeitig zur Wiesn. (Sepp Pail)

Sofern auch die Oktoberfest-Bands den Song schon im Repertoire haben, sollten Feierwütige nun also noch ganz schnell das Wesentliche üben. Los geht es so: „Lipstick-Lady, kann es sein, dass I Di kenn', und wenn wäre schön, wenn wir uns wiedersäh'n“ ... Später heißt es: „Und du lachst immer wieder an der Schank gegenüber. Und ich wink zu dir rüber, und du winkst immer wieder!“ Und wem das alles viel zu kompliziert ist: Der folgende Refrain geht dann auch nach drei Maß noch leicht über die Zunge: „Hallo Halli Halli Hallo Halli Halli Hallo Hallo Halli Halli Hallo Halli Halli Hallo“ ... So geht Wiesn-Hit.

Plattenfirmen formulieren so etwas natürlich a little more sophisticated: „Bei aller Grandezza, die Andreas Gabaliers Alltag bestimmt, ist 'Hallihallo' wieder ein sympathischer Song, der beinahe als Blaupause einfängt, warum er, und eben nur er der VolksRock'n'Roller ist“, heißt es seitens der Electrola. „Er trifft einfach den Ton, den alle verstehen. In 'Hallihallo' geht es darum, dass echte Kerle immer noch den ersten Schritt tun, denn ewig wird sie nicht an der Schank gegenüber zurückwinken, und ein freundliches Hallihallo hat da noch nie geschadet.“ Und das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen.

"Hallihallo" ist die neue Single von Alpenrocker Andreas Gabalier. Sie erschien am 14. September. Nun gibt es auch das Video dazu. (Electrola)

Das 185. Münchner Oktoberfest wird am Samstag, 22. September, eröffnet. Schluss ist am 7. Oktober.