Studie stellt Milliardenverlust fest

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Abgastricks schädigen Fiskus

André Stahl

Brüssel/Berlin. Die Abgastricks der Autohersteller reißen nach einer Studie im Auftrag der Grünen in ganz Europa Milliardenlöcher in die Steuerkassen. Allein in Deutschland sind dem Fiskus demnach im Jahr 2016 knapp 1,2 Milliarden Euro an Kfz-Steuereinnahmen entgangen, weil Autos auf Basis falscher CO₂-Werte besteuert wurden, wie aus einer am Sonnabend veröffentlichten Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament hervorgeht.