Eine Plenardebatte des Landtags konnten Besucherinnen und Besucher aus den Landkreisen Verden und Rotenburg auf Einladung der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth im Parlament in Hannover miterleben. Im neuen Landtagsplenarsaal verfolgte die Gruppe zunächst eine Debatte. Im anschließenden Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern berichtete Dörte Liebetruth aus ihrem Arbeitsalltag als Landtagsabgeordnete und stand ihren Gästen Rede und Antwort. Es gab viele Fragen zum Bau und zur Sanierung von Landesstraßen und Radwegen. Auch der gebührenfreie Kindergarten und die Förderung kommunaler Verkehrsprojekte und des öffentlichen Personennahverkehrs waren Themen des Gesprächs.

Für Interessierte bietet Dörte Liebetruth in regelmäßigen Abständen Besucherfahrten in den Landtag an. Für die nächste Fahrt am 20. Juni dieses Jahres nimmt ihr Team entweder unter der E-Mail-Adresse info@doerte-liebetruth.de oder der Telefonnummer 0 42 36 / 94 31 35 Anmeldungen entgegen.