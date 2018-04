Ein eingespieltes und engagiertes Team (von links): Krankenschwester Claudia Hellge, Ernährungsberaterin Ewelina Köllner, Leiterin Annette Heuer sowie die Diätassistentinnen Lisa Geisler und Ida Janssen. (Kristina Bumb)

Vollkommen andere Erfahrungen machen die Teilnehmer von easylife. Im Januar öffnete das Bremer Zentrum in der Parkallee 301 seine Türen. Mit professioneller Unterstützung nehmen dort die Menschen ab und haben bisher seit Januar mehr als 400 Kilogramm verloren.

„Bei easylife wird nicht gehungert, und das Programm lässt sich bestens in den Alltag sowie in die Familie integrieren“, sagt ­Annette Heuer, Inhaberin des easylife-Zentrums ­Bremen. „Uns ist wichtig, dass die Teilnehmer mit Freude abnehmen. Ganz ohne Kalorienzählen, Stress und Sportprogramm.“ Im Gegensatz zu herkömmlichen Diäten setzt das Konzept von easylife auf regelmäßige Mahlzeiten und eine ausgewogene Ernährung. So wird der Stoffwechsel wieder aktiviert, und die Pfunde schmelzen.

Jeder Körper ist anders. Jeder Mensch hat einen eigenen Lebensrhythmus, ein anderes Umfeld und einen anderen Stoffwechsel. Ein ausführliches Gespräch und eine professionelle Körper- und Stoffwechselanalyse kennzeichnen deshalb den Beginn einer jeden ­easylife-Therapie. Die Analyse gibt unter anderem Aufschluss über Gewicht, unterschiedliche Fettarten im Körper, Stoffwechselaktivität und Muskelmasse sowie den individuellen Energiebedarf. Darüber hinaus wird eine Vielzahl von weiteren Daten und Informationen ermittelt. „Zu unserem Team gehören nicht nur zertifizierte Ernährungsberaterinnen, sondern auch medizinisches Fachpersonal“, erläutert Heuer.

Gemeinsam mit den Teilnehmern wird das persönliche Wunschgewicht festgelegt sowie ein individueller Ernährungs- und Therapieplan erstellt. Der ist abwechslungsreich und überaus lecker. „Auf der Einkaufsliste stehen keine teuren Nahrungsergänzungsmittel oder Shakes und keine ausgefallenen Produkte. Alles ist in jedem Supermarkt erhältlich“, sagt Heuer. Die Rezepte, die easylife den Teilnehmern des Programms mit auf den Weg gibt, sind vielfältig, leicht umsetzbar und dabei absolut familientauglich. „Mit Spaß und Freude zum Wunschgewicht: Das ist unser Anspruch. Abnehmen muss alltagstauglich und stressfrei sein. Denn Methoden, die einschränken und betonen, was man alles nicht darf, funktionieren auf Dauer nicht.“

Annette Heuer leitet das Bremer easylife-Kompetenzzentrum in der Parkallee.

Bis das individuelle Wunschgewicht erreicht ist – easylife spricht dabei von der aktiven Abnehmphase – werden die Teilnehmer engmaschig begleitet. Regelmäßig besuchen sie das Zentrum, wo Gewicht, Fortschritte, Wohlbefinden und Körperumfang dokumentiert werden. Zudem werden in regelmäßigen Zeitabschnitten Fotos gemacht, um den Abnehmerfolg auch optisch sichtbar zu machen. Kernpunkt ist dabei für jeden Teilnehmer die individuelle fachkompetente Beratung und Begleitung, um nicht nur gesund an Gewicht zu verlieren, sondern dieses auch nachhaltig zu halten.

Und tatsächlich: Die Vorher-Nachher-Bilder sind eindrucksvoll. Die Teilnehmer sind nicht nur schlanker, sie wirken auch jünger und vitaler. „Ich sehe jeden Tag, wie glücklich sie mit ihrem neuen Äußeren sind. Diese Zufriedenheit ist der schönste Lohn für unsere Arbeit“, sagt Heuer und zeigt das Bild eines Teilnehmers, der in neun Wochen mehr als 20 Kilogramm abgenommen hat.

Dort, wo andere Abnehmprogramme enden, ist bei easylife lange nicht Schluss. Nach Erreichen des Wunschgewichts und der „Neuprogrammierung“ des Stoffwechsels werden die Teilnehmer in den anschließenden Phasen weiterhin begleitet. „Erfolg heißt für uns Nachhaltigkeit, Bewusstseinsbildung und eine gesündere Lebensweise“ , erläutert Heuer. Eine bedarfsgerechte Gewichtskontrolle und wertvolle Tipps für den Alltag oder den Urlaub runden das Programm ab.

Ein eingespieltes und engagiertes Team (von links): Krankenschwester Claudia Hellge, Diätassistenin Lisa Geisler, Leiterin und Ökotrophologin Annette Heuer, Ernährungsberaterin Ewelina Köllner und Diätassistentin Ida Janssen. (Kristina Bumb)

„Unser Ziel ist es, dass unsere Teilnehmer dauerhaft ihr Gewicht halten. Abnehmen ist Teamwork, und gemeinsam ist dieses Ziel auch zu erreichen“, sagt Heuer.