"The Mandalorian"-Schauspielerin Gina Carano fiel in den letzten Monaten immer wieder durch ihre kontroversen Instagram-Beiträge auf. Nun distanzierte sich Lucasfilm von der Darstellerin. (Disney)

Schauspielerin Gina Carano sorgte in letzter Zeit mit ihre Beiträge auf Instagram für Aufsehen. Nun hat sich die Produktionsfirma Lucasfilm von der „The Mandalorian“-Darstellerin distanziert und sie entlassen. „Gina Carano ist derzeit nicht bei Lucasfilm angestellt, und es gibt keine Pläne, dass sie es in Zukunft sein wird“, erklärte ein Sprecher gegenüber der Zeitschrift „Variety“. „Ihre Social-Media-Posts, in denen sie Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität verunglimpft, sind abscheulich und inakzeptabel.“

Carano, die seit 2019 in der Serie „The Mandalorian“ als Cara Dune zu sehen ist, teilte zuletzt immer wieder umstrittene Beiträge und Instagram-Storys. Vor allem fiel sie mit als antisemitisch und rassistisch bewerteten Aussagen auf, außerdem gilt sie als Gegnerin der Corona-Maßnahmen und der Impfkampagne gegen das Virus.

Kein Auftritt mehr in „The Mandalorian“

In den letzten Monaten reagierten die Fans immer wieder auf Caranos kontroverse Social-Media-Posts und forderten ihre Entlassung. Nun hat die Produktionsfirma Lucasfilm die Reißleine gezogen und die 38-Jährige aus dem „Star Wars“-Universum geworfen. Damit wird Carano wohl nicht mehr in der dritten Staffel von „The Mandalorian“ zu sehen sein, die 2022 erscheinen soll.

Erst im Dezember verkündete Lucasfilm, dass ein Spin-off zu „The Mandalorian“ geplant sei. Das Projekt mit dem Titel „Rangers of the New Republic“ sollte vor allem von Caranos Figur Cara Dune handeln. Wer nun in die Rolle der ehemaligen Rebellen-Soldatin schlüpfen soll, ist noch nicht bekannt.