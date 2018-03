Ebenso tritt die Schriftführerin Petra Neumann zurück. Für beide war der Schritt nicht leicht, denn es war ein gutes Miteinander. Deshalb fiel der Abschied besonders herzlich aus. Beide signalisierten, sie seien ja immer noch da und bereit, überschaubare Aufgaben zu übernehmen, aber aus der zweiten Reihe.

Es stellte sich der gesamte Vorstand zur Wahl. Die erste Vorsitzende Karin Meiners wurde bestätigt und übernimmt auch das Amt der Koordinatorin. Zur 2. Vorsitzenden wurde Jutta Gudde, als Schriftführerin wurde Gisela Ebinger gewählt. Burkhard Bertram fungiert weiterhin als Kassenwart.

Am 12. April wird Herr Wenzlow mit seinem Fahrzeug zur Alten Wache kommen und über die „Sternenfahrten“ berichten. Mit einem extra dafür ausgebautem Fahrzeug können Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch eine Fahrt zu einem Ort ihres Wunsches machen.

Wer an einer Hospizbegleiterschulung Interesse hat, möge sich unter Telefon 04 21/ 80 80 74 melden. Der Kurs beginnt am 7. April, die Erstgespräche finden am 9. März statt.