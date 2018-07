Das Königshaus von 2017 sucht am letzten Juli-Wochenende würdige Nachfolger (hinten von links): Friedrich ­Kossen, Heinke Krey, Corinna Busch, Jonte Block, Maraike Alfs sowie (vorne von links) die Nachwuchsmajestäten Berend Kossen, Christof Hellmuth und Kevin Kossen. (Schützenverein Grüppenbühren)

Am Sonnabend, 28. Juli, geht es los. Um 13 Uhr wird die Feier offiziell eröffnet. Dann starten zunächst sportliche Wettkämpfe, denn die Schützenklasse tritt zum Kleinkaliberwettstreit an. Ab 14 Uhr können Schüler und Kinder ihr Geschick erproben. Sie nutzen für ihre Wett­bewerbe unter anderem die Irosa-

Lichtpunktanlage, die per Laser und PC, ganz ohne Munition funk­tioniert.

Erfolgreiche Vereinsmitglieder (v. l. n. r.): Kreiskönigspokal Sieger Bernd Weete, Kreiskönigin Rita Alfs und 1. Adjudant Rolf Buttelmann. (Schützenverein Grüppenbühren)

Um 15 Uhr beginnt dann der bunte Trubel auf dem Festplatz. Dort stehen Schießbude, Bier­wagen, Bratwurst- und Fischstand sowie eine Pizzabude ­bereit. Schüler und Jugendliche können auf einen Holzvogel schießen.

Am Abend findet ein Ganderkeseer Veranstaltungshighlight statt: die stets gut besuchte, ­kultige Grübü-Fete, die der Vereinswirt des Schützenvereins Olaf Sievers vom Gasthaus zur Linde aus­richtet.

Am Sonntag, 29. Juli, um

11.15 Uhr geht es weiter. Die Vereinsaktiven sammeln sich dann zum Festumzug. Die ­große Gruppe zieht mit musikalischer Begleitung über die Kühlinger Straße, Zur Försterei, Großen Kamp und Zur dicken Eiche zum Königspaar 2017 Heinke Krey und Corinna Busch. Von dort führt der Umzug über die ­Straßen Westerlogerstraße, Zum Moorschlatt und Kühlinger Straße zur Friedenseiche und zum Ehrenmal, wo der Gefallenen beider Weltkriege gedacht wird. ­Anschließend wandert man zum Festplatz zurück.

Am Nachmittag ab 15 Uhr ­beginnen erneut sportliche ­Wettbewerbe für alle Vereins­aktiven. Ab 15.30 Uhr locken ­außerdem eine Kaffeetafel und ein Konzert des Bookholzberger Spielmannzuges. Ab 17 Uhr ­sollte man sich ein Los für die Tombola sichern, bei der attraktive Preise zu ­gewinnen sind.

Jedes Jahr sorgt das Organisationsteam des SV um den ­ersten Vorsitzenden Volker ­Bleydorn für ein Programm­highlight vor der Königsproklamation. 2018 erzeugt die Stepp­tanzgruppe Mooriem mit ihrer Show tolle Stimmung. Um 19 Uhr folgt der mit Spannung erwartete Moment der Bekanntgabe der neuen Majestäten. Diese werden sicher zum Ehrentanz antreten, wenn um 20 Uhr die Königs­-

feier mit Musik von DJ Daniel bei ­freiem Eintritt steigt.