Das neue Buch der „Ernährungs-Docs“ gibt es bei Rita Hogrewe ebenso wie die nötigen Zutaten für die Rezepte. (Andrea Grotheer)

„Anfang des Jahres wollen sich viele gut ernähren“, erläutert die gelernte Drogistin und Aromatherapeutin, die seit elf Jahren ihr Geschäft im Gewerbepark Döhrenacker führt und ein umfangreiches Sortiment an Bioprodukten vorhält.

„Gesunde Ernährung heißt auch, regionales Obst und Gemüse zu kaufen, am besten frisch und unverpackt“, sagt Hogrewe. Ihre Obst- und Gemüsetheke lädt mit einer großen Farbenvielfalt zum gesunden Einkauf ein. Unterstützend zu frischen Produkten empfiehlt die Geschäftsinhaberin diverse Ergänzungsmittel, wenn der Alltag droht, die guten Vorsätze scheitern zu lassen. So werden dem Konzentrat Cellagon als funktionellem Lebensmittel mit Bioaktivstoffen gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Das schwefelhaltige Pulver MSM gilt laut Hogrewe als Supersubstanz aus der Natur und wirke schmerzlindernd und entgiftend. Es werde beispielsweise bei Arthrose und Allergien eingesetzt und habe mitunter knorpelaufbauende Effekte.

Im Frühjahr sind Fastenkuren ein Trend. Ob Saftkur oder Basenfasten – alle nötigen Zutaten gibt es im Naturkostfachgeschäft. Wie sich eine Ernährungsumstellung auf Krankheiten auswirkt, zeigen die „Ernährungs-Docs“ nicht nur regelmäßig in der gleichnamigen Fernsehsendung. Die Bücher zur Reihe geben weitere Tipps für ein gesundes Leben. „Wir führen alles, was man für die darin enthaltenen Rezepte benötigt“, sagt Hogrewe, die auch das neueste Exemplar vorrätig hat: In „Supergesund mit Superfoods“ befassen sich die Ärzte mit heimischen Lebensmitteln. „Das Buch ist leicht verständlich, die Rezepte sind alltagstauglich“, erläutert die Geschäftsinhaberin.

Der Haut sollte ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt werden. Von außen sei gerade in den Wintermonaten ausreichender Schutz unerlässlich. Hogrewe empfiehlt unter anderem Dermakosmetik von Dado Sens. Naturkosmetikprodukte von Annemarie Börlind und Dr. Hauschka bietet sie auch an. „Eine Entgiftung des Körpers findet auch über unsere Haut als größtem Sinnesorgan statt.“ Basische Bäder können der Expertin zufolge dabei unterstützen. „Wer kein Vollbad nehmen möchte, wählt ein Fußbad und dafür ein Produkt aus der Reihe für basische Körperpflege der Firma Jentschura“, sagt Hogrewe.

Zur Stärkung der Abwehrkräfte sei Propolis, eine von Bienen produzierte harzähnliche Masse, das Mittel der Wahl. In Form von Tropfen, Pastillen, Sirup oder als Kurpräparat kann es den Körper ebenso stärken wie Cistus-Tee. „Wer sich gut ernährt, hat in der Regel gute Abwehrkräfte“, sagt Hogrewe. „Die Ernährung ist der Grundstock für unsere Gesundheit.“ Wer einen Motor mit dem falschen Kraftstoff versorge, zerstöre ihn. So funktioniere auch der Körper.

Daher spiele der Zuckerkonsum einen weiteren Aspekt: „Es gibt

Alternativen zum industriell hergestellten Zucker wie Birkenzucker oder Ahornsirup“, erläutert die Geschäftsfrau. Eine besondere Heilkraft wird dem neuseeländischen Manuka-Honig nachgesagt. Er gilt als natürliches Antibiotikum und kann zur Vorbeugung von Infektionen oder zur Linderung von Beschwerden eingenommen werden.

Nicht zuletzt ist Trinken ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Hogrewe empfiehlt Wasser und Tee. „Wir haben verschiedene Basentees und diverse lose Kräutertees“, sagt sie mit Blick auf die Regale mit dekorativen Behältern im Stil alter Apotheken. Weiter sei Quellwasser ein gutes Getränk und habe dank natürlicher Inhalte viele Vorteile. Für zu Hause eignet sich der Fachfrau zufolge ein Wasserfilter. „Bei uns kann man kostenlos gefiltertes Leitungswasser in mitgebrachte Gefäße abfüllen“, sagt Hogrewe. Damit beteiligt sie sich an der bundesweiten Refill-Aktion zur Vermeidung von Plastikmüll.

Das Naturkostfachgeschäft Lebenswert, Am Gewerbepark 4 in 27628 Hagen im Bremischen, ist erreichbar unter Telefon 04746 / 91 83 63 sowie per E-Mail an

lebenswert@ewetel.net.