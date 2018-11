Endlich wandern, raus an die frische Luft: Am Sonntag, 28. Oktober, haben die Achimer Wanderfreunde eine Strecke von 23 Kilometern des Pilgerwegs Via Baltica zurückgelegt. Gestartet sind sie am Bahnhof Rechterfeld, wanderten sechs Kilometer zur St.-Vitus-Kirche in Visbek und wanderten weiter bis Vechta.

Am Wochenende vom 13. und 14. April 2019 geht es mit der Wanderleiterin Elisabeth, Telefonnummer 04 20 5/31 95 38 0, weiter auf der Via Baltica, dann in Richtung Osnabrück. Dort wandert die Gruppe zuerst durch die Dammer Berge. Wandergäste sind herzlich willkommen und können ohne zusätzliche Vereinskosten mit der Gruppe wandern.

Informationen zu den Achimer Wanderfreunden im Internet unter www.achimer-wanderfreunde.de oder bei Helga Nauenburg unter Telefon 04 23 3/13 17.