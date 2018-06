Die Schulleiterin führte durch das Schulgebäude, zeigte typische Klassenräume, den Mensa- und Ganztagsbereich sowie die Räume für das Lehrpersonal. Der Besuchergruppe fiel auf, dass im Lehrerarbeitsraum nur ein Rechner für das gesamte Kollegium vorhanden ist. Auch ein Whiteboard im Computerraum wurde vergeblich gesucht.

Claudia Nobis sprach auch das Raumproblem für das kommende Schuljahr an. Der Musikraum wird als Klassenraum benötigt, damit würde aber ein wichtiger Baustein in der pädagogischen Arbeit der Schule wegfallen. Gerade in einer Brennpunktschule ist der Musikunterricht – wie auch andere Nebenfächer, bei denen die kognitiven Leistungen nicht an erster Stelle stehen – von großer Bedeutung.

Die zunehmende Krähenbelastung auf dem Schulgrundstück wurde ebenfalls von der Schulleiterin angesprochen. Hier müsse demnächst unbedingt etwas getan werden. Die Besucher von der CDU erfuhren auch, dass – wie auch an anderen Schulen – die Respektlosigkeit von Kindern, aber auch von Eltern den Lehrern gegenüber stärker geworden ist. Rassismus und Feindschaften zwischen den einzelnen ausländischen Nationalitäten und Clans seien offensichtlich. Wenn hier nicht rechtzeitig gegengesteuert werde, könne die Situation im Stadtteil und auch die erfolgreiche Arbeit in der Schule nachhaltig Schaden nehmen.

Nach einem intensiven Gedankenaustausch bescheinigten die Besucher der Schule eine „Superarbeit“, die aus eigenen Erfahrungen bestätigt werden konnte.