Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Achimer Landfrauen erkunden Hamburg

FR

Vom Landfrauenverein Achim und Umgebung starteten 60 gut gelaunte Frauen in Richtung Hamburg. Ziel war die Hafencity zwischen Speicherstadt und Elbe, mit der Hamburg mindestens europaweit neue Maßstäbe in erfolgreich integrierter Stadtentwicklung setzt und die lokale Bedürfnisse und hohe Anforderungen an Urbanität und Nachhaltigkeit gleichermaßen berücksichtigt.