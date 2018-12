Offenes Feuer sollte man nie unbeaufsichtigt lassen und vor Verlassen des Raums alle Kerzen auspusten. (Picasa und djd/www.schwing.gmbh/elropro, djd)

Im Fall eines Falles können Rauchwarnmelder Leben retten.

Am bedrohlichsten ist bei einem Brand nicht die Hitze, sondern der bei dem Feuer entstehende Rauch. Die Gase können schon nach wenigen Atemzügen zur Bewusstlosigkeit und schließlich zum Tod führen. Wer schläft, hat kaum eine Chance. Rauchmelder sorgen für mehr Sicherheit: Sie lösen bei Rauchentwicklung Alarm aus und machen auf das Feuer aufmerksam, das sich sonst rasch weiter ausbreiten würde. Daher sollten Rauchmelder möglichst in jedem Zimmer angebracht sein, mindestens aber im Schlafzimmer, im Flur und in den Kinderzimmern.

Das Angebot an Rauchmeldern in Deutschland ist mittlerweile groß. Verbraucher sollten dabei vor allem auf eine zertifizierte Qualität der Geräte achten. Die Minirauchmelder Sensus 7M von Elro Pro beispielsweise sind VdS-zertifiziert und tragen zudem das sogenannte Q-Label. Es steht für die geprüfte Langlebigkeit des Rauchmelders, über die Dauer von zehn Jahren ist ein zuverlässiger Betrieb damit gewährleistet. Der Rauchmelder ist mit einer leistungsstarken Zehn-Jahres-Lithium-Batterie ausgestattet, dies erspart einen regelmäßigen, lästigen Batteriewechsel sowie die Demontage des Melders. Bei niedrigem Batteriestand ist zudem eine Warnmeldung zu hören. Dank einer großflächigen Multifunktionstaste kann der Melder bequem vom Boden aus gewartet und der Alarm bei Bedarf auch stumm geschaltet werden. Durch die besonders flache Bauweise und ihr modernes, minimalistisches Design fügen sich die Minirauchmelder unauffällig in Wohnräume ein.

Das Anbringen von Rauchwarnmeldern ist nicht nur vernünftig, sondern mittlerweile fast bundesweit Pflicht, und zwar sowohl in Neubauten als auch im Bestandsbau.

Lediglich in den Bundesländern Berlin und Brandenburg besteht bis Ende 2020 eine Übergangsfrist für Bestandsbauten, in Thüringen läuft die Schonfrist Ende dieses Jahres ab. Und in Sachsen besteht die Rauchmelderpflicht nur für Neu- und Umbauten. In Mietwohnungen ist in nahezu allen Bundesländern der Eigentümer beziehungsweise der Vermieter für das Anbringen der Geräte verant­wortlich.