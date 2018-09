Start ist am Achimer Rathaus um 10 Uhr, die Rückkehr nach dorthin ist für etwa 16 Uhr geplant. Die Fahrradtour führt in die Umgebung von Achim oder mit der Bahn zu anderen Strecken. Proviant und Getränke sollten mitgenommen werden. Eine Einkehr ist nicht vorgesehen, kann aber auf Wunsch stattfinden. Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus. Es fallen eventuell Kosten für Bahnfahrt und Fahrradtickets an. Die Tour ist rund 50 Kilometer lang. Eine Anmeldung ist bis spätestens 4. September erforderlich bei Tourenleiter Hilmar Kante unter der Telefonnummer 0 42 07 / 30 05 oder der E-Mail-Adresse hilmar.kante@adfc-achim.de.