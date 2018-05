Start ist am Rathausplatz in Achim um 9.30 Uhr, die Rückkehr dorthin ist gegen 18 Uhr geplant. Die Tour führt zunächst an der Weser von Achim bis nach Hagen/Grinden, wo mit der Weserfähre „Gentsiet“ nach Ahsen-Oetzen übergesetzt wird. Weiter geht es über Morsum, Blender und Schwarme ins Ausflugslokal „Holschenböhl“ bei Emtinghausen. Dort wird zum Spargelessen eingekehrt. Auf der Rückfahrt geht es über Donnerstedt, wo für Kaffee und Kuchen eine Pause eingelegt werden kann, und über die Ueser Brücke zurück nach Achim. Die Fahrradstrecke ist etwa 60 Kilometer lang, gefahren wird mit einer Geschwindigkeit von 14 bis 17 Kilometer pro Stunde. Der Preis beträgt für ADFC-Mitglieder 36 Euro, für Nichtmitglieder 39 Euro. Verbindliche Anmeldungen bis zum 14. Mai bei Tourenleiter Fred Laackmann unter der Telefonnummer 0 42 35 / 94 37 77 oder der E-Mail-Adresse fred.laackmann@adfc-bremen.de.